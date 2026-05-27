„Aktuálně vstupují práce do druhé fáze, což si vyžádá další dopravní omezení, a to uzavření nájezdových ramp na ulici Frýdeckou,“ sdělila Gabriela Pokorná, mluvčí města Ostravy, které je investorem projektu.
Omezení platí od pondělí a základní objízdná trasa vede od Slezské Ostravy po ulicích Frýdecká, Těšínská, Bohumínská, Českobratrská a Místecká.
|
Nový ostravský most za 350 milionů zrezaví. Budou z něj šlehat plameny
Důležitá spojnice mezi Moravskou a Slezskou Ostravou, která tvoří propojení ulic Frýdecká a 28. října, už je mimo provoz od března a bude to tak pravděpodobně do konce roku.
Začínající druhá etapa se podle Pokorné zaměří na napojení přidružených silnic na budoucí most a dokončení všech technologických částí. „Stavební práce se soustředí také na místní komunikaci Na Karolině, dva kruhové objezdy a přeložky inženýrských sítí,“ doplnila Pokorná.
Další fáze stavby bude podle mluvčí od 13. června znamenat také uzavření křižovatky ulic Montánní a Na Karolině.
Práce jsou oproti dříve zveřejněnému harmonogramu trochu ve skluzu. Betonové soumostí z roku 1989 už mělo být zbourané, ale zatím dělníci zdemolovali jenom jednu ze dvou mostních konstrukcí. Další část demolice se podle pracovníků stavební firmy Firesta-Fišer, která vyhrála soutěž na zhotovitele, připravuje.
Nové přemostění navrhl architekt Roman Koucký, který je autorem například Trojského mostu v Praze a Mariánského mostu v Ústí nad Labem, jako jednu kompaktní stavbu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
„Most bude užší, kratší a bezpečnější než soumostí. Přibude kvalitní napojení pro pěší i cyklisty,“ shrnul náměstek ostravského primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.
Most za téměř 280 milionů korun má být nejen kvalitní dopravní spojnicí, ale také novou architektonickou dominantou města. „Půjde také o symbolickou bránu mezi dvěma tradičními částmi města s prvky odkazujícími k historii a průmyslové tradici regionu,“ vysvětloval Riger.
|
Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden
Specifickou ozdobou ocelové konstrukce budou takzvané chrliče ohně po obou stranách mostu, které umožní světelné efekty.
Most Na Karolině je v současné době několikátý v Ostravě, jehož renovace komplikuje a prodlužuje řidičům průjezd Ostravou. Jde mimo jiné o Frýdlantské mosty v samotném centru a několik mostů přes Rudnou ulici.