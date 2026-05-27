Dělníci zbourali půlku mostu Na Karolině, práce si vyžádají další omezení dopravy

Petra Sasínová
  6:31
Demolice a příprava stavby nového silničního mostu přes řeku Ostravici u univerzitního kampusu kousek od ostravského centra je právě v polovině a pokračuje. Řidiči se musí připravit na další dopravní komplikace - stavbaři začínají řešit napojení přidružených silnic. Hotovo bude do konce roku.
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty.

„Aktuálně vstupují práce do druhé fáze, což si vyžádá další dopravní omezení, a to uzavření nájezdových ramp na ulici Frýdeckou,“ sdělila Gabriela Pokorná, mluvčí města Ostravy, které je investorem projektu.

Omezení platí od pondělí a základní objízdná trasa vede od Slezské Ostravy po ulicích Frýdecká, Těšínská, Bohumínská, Českobratrská a Místecká.

Nový ostravský most za 350 milionů zrezaví. Budou z něj šlehat plameny

Důležitá spojnice mezi Moravskou a Slezskou Ostravou, která tvoří propojení ulic Frýdecká a 28. října, už je mimo provoz od března a bude to tak pravděpodobně do konce roku.

Začínající druhá etapa se podle Pokorné zaměří na napojení přidružených silnic na budoucí most a dokončení všech technologických částí. „Stavební práce se soustředí také na místní komunikaci Na Karolině, dva kruhové objezdy a přeložky inženýrských sítí,“ doplnila Pokorná.

Současný stav mostu přes Ostravici v ulici Na Karolině je více než žalostný. (18. dubna 2025)
Současný stav mostu přes Ostravici v ulici Na Karolině je více než žalostný. (18. dubna 2025)
Stav mostu nad Ostravicí v ulici na Karolině v Ostravě je velmi špatný. (15. dubna 2025)
Nový most v ulici Na Karolině bude mít po stranách chrliče ohně. (2. října 2025)
Další fáze stavby bude podle mluvčí od 13. června znamenat také uzavření křižovatky ulic Montánní a Na Karolině.

Práce jsou oproti dříve zveřejněnému harmonogramu trochu ve skluzu. Betonové soumostí z roku 1989 už mělo být zbourané, ale zatím dělníci zdemolovali jenom jednu ze dvou mostních konstrukcí. Další část demolice se podle pracovníků stavební firmy Firesta-Fišer, která vyhrála soutěž na zhotovitele, připravuje.

Nové přemostění navrhl architekt Roman Koucký, který je autorem například Trojského mostu v Praze a Mariánského mostu v Ústí nad Labem, jako jednu kompaktní stavbu.

„Most bude užší, kratší a bezpečnější než soumostí. Přibude kvalitní napojení pro pěší i cyklisty,“ shrnul náměstek ostravského primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.

Most za téměř 280 milionů korun má být nejen kvalitní dopravní spojnicí, ale také novou architektonickou dominantou města. „Půjde také o symbolickou bránu mezi dvěma tradičními částmi města s prvky odkazujícími k historii a průmyslové tradici regionu,“ vysvětloval Riger.

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Specifickou ozdobou ocelové konstrukce budou takzvané chrliče ohně po obou stranách mostu, které umožní světelné efekty.

Most Na Karolině je v současné době několikátý v Ostravě, jehož renovace komplikuje a prodlužuje řidičům průjezd Ostravou. Jde mimo jiné o Frýdlantské mosty v samotném centru a několik mostů přes Rudnou ulici.

