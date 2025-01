Bagry začaly ukusovat povodní poškozený opavský most, nový má být odolnější

Desítky lidí sledovaly a natáčely definitivní konec mostu z roku 1965, který popraskal při extrémních povodních loni v září. „Mostovku bourají dva demoliční bagry za pomocí hydraulických nůžek, které jsou schopny stříhat železobeton,“ popsal stavbyvedoucí Jan Havrlant z ostravské firmy, která vyhrála soutěž na zhotovitele.

Tento víkend město zajistilo vedení dopravy po objízdných trasách. V pondělí už má být provizorní most opět funkční. Zároveň bude pokračovat další fáze demolice. „Budeme odřezávat pilířové podpěry, které budou použity pro most nový,“ vysvětlil stavbyvedoucí.

Nový most chce Ředitelství silnic a dálnic postavit co nejrychleji. „V těchto dnech budeme vyhlašovat veřejnou soutěž. A bude se soutěžit hlavně o čas, protože chceme stavět co nejkratší dobu,“ potvrdil mluvčí státního podniku Jan Rýdl.

Oznámil také, že v podmínkách soutěže bude požadavek, aby téměř po celou dobu stavby zůstal v provozu most provizorní. „Je to pro Opavu naprosto klíčová záležitost. Za čtyřiadvacet hodin tady projede v průměru 19 tisíc aut,“ zdůraznil.

Bude to podle něj vypadat tak, že firma postaví nový most hned vedle toho provizorního, který až v závěrečné etapě odstraní a na jeho místo posune novou stavbu. Podle Rýdla by to mělo být nejpozději v závěru roku.

Nový bude vyšší

Nový most, který bude stát odhadem 75 milionů korun, by měl být mnohem odolnější vůči možným dalším povodním. „Bude vyšší a výrazně hlouběji založený. A měl by odolat minimálně takové vodě, která tudy prošla loni, ale spíše o třídu vyšší,“ řekl. Technická životnost mostu bude minimálně sto let.

Hned po opadnutí vody bylo jasné, že statika mostu je vážně narušená. „Most praskl a natekla do něj voda. Kvůli obrovskému tlaku vody a nárazům kmenů a dalších naplavenin se také mírně vychýlil z osy a zdeformoval,“ uvedl Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.

Ředitelství silnic a dálnic původně uvažovalo o rekonstrukci, ale pak tuto možnost zavrhlo. Provizorní most, který podnik nechal postavit nad tím poškozeným, slouží od listopadu. Jezdí po něm auta, trolejbusy a je tam pruh i pro cyklisty a pěší.

Loňské zářijové povodně způsobily v Opavě miliardové škody.