Místo nakupujících soudci a státní zástupci. Ostravský Bauhaus ustoupí justičnímu paláci

Petra Sasínová
  12:49
Třicetiletá historie budovy bývalého hobbymarketu v centru Ostravy, kde v předchozích letech dočasně sídlila městská galerie Plato, definitivně končí. Stavbu převzala firma, která zahájila přípravné práce na demolici. Na místě bývalého Bauhausu má stát justiční palác, město chystá směnu pozemků.
Bývalý hobby market Bauhaus se proměnil v galerii Plato. Ale jen do letošního...

Bývalý hobby market Bauhaus se proměnil v galerii Plato. Ale jen do letošního června. (7. února 2024) | foto: obchodnidomy.cz

Prostory bývalého hobby marketu jsou vhodné pro pořádní výstav i četných...
Před ostravským magistrátem se uskutečnil protestní happening za zachování...
Před ostravským magistrátem se uskutečnil protestní happening za zachování...
Před ostravským magistrátem se uskutečnil protestní happening za zachování...
9 fotografií

Společnost Demontstav se sídlem v Ostravě-Vítkovicích zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele demolice, které na jaře vyhlásilo město Ostrava. Přihlásilo se celkem šestnáct firem. Demontstav vyhrál s cenou téměř osm milionů korun.

Prostory bývalého hobby marketu jsou vhodné pro pořádní výstav i četných komunitních akcí. (7. února 2024)

Fotogalerie

zobrazit 9 fotografií

„Objekt momentálně odpojujeme od inženýrských sítí. Děláme přeložky elektřiny, vody, kanalizace a podobné věci, aby bylo možné zahájit samotné bourání,“ popsal jednatel firmy Demontstav Rudolf Čajan.

Odhadl, že „odstrojování“, během kterého budou pracovníci firmy vyklízet materiály jako je sklo, dřevo a mimo jiné demontovat střechu, potrvá asi měsíc.

„Jakmile zůstane jen betonový skelet, přistoupíme k samotné strojní demolici. Odhaduji, že by to mohlo být koncem listopadu nebo začátkem prosince,“ uvedl Čajan. Následné práce podle něj potrvají do konce února nebo nejpozději do začátku března příštího roku.

Všechny důležité instituce pod jednou střechou. Ostrava bude mít justiční palác

Na uvolněné ploše chce stát vybudovat justiční areál. Plánuje tam přestěhovat ostravský okresní soud, okresní i krajské státní zastupitelství a zřídit tam rovněž centrum probační a mediační služby.

Vedení města Ostravy už projekt podpořilo. Zastupitelé v červnu schválili záměr směny pozemků, který by znamenal, že stát získá plochu po bývalém Bauhausu a město obdrží budovu okresního soudu v Ostravě-Porubě rovněž s pozemky.

„V této chvíli probíhají jednání v souvislosti se zněním směnné smlouvy,“ informovala mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná. Pro uvolněnou soudní budovu má už město využití. Po přestavbě tam plánuje přestěhovat úřad obvodní radnice.

S pozemky město prodalo i jatka, ta ale chátrala

Obchodní dům specializovaný na dílnu, dům a zahradu postavili v Janáčkově ulici majitelé obchodního řetězce Bauhaus v roce 1995. Parcelu pro stavbu i s chátrajícím sousedním objektem bývalých jatek z konce 19. století jim prodalo tehdejší vedení města za 38 milionů.

Společnost se zavázala jatka opravit, ale ve skutečnosti historický areál dostatečně nezajistila ani proti zatékání a pokračovala tak jeho devastace. Obchodní dům firma v roce 2013 uzavřela a město později objekt i s památkou odkoupilo za 80 milionů zpátky.

Opuštěné nákupní centrum proměnili v galerii, její zavření odmítají tisíce lidí

V letech 2018 až 2024 někdejší hobbymarket využívala městská galerie Plato, která už druhým rokem sídlí ve zrekonstruovaných jatkách.

Proti již dříve avizovanému bourání bývalého Bauhausu, který se stal oceňovaným prostorem pro umění a komunitní setkávání, vznikla petice a občanská iniciativa. Likvidaci ale nezabránila.

Vyhlášení soutěže na demoliční firmu nakonec uspíšil záměr ministerstva spravedlnosti vybudovat na tomto atraktivním místě kousek od centra justiční areál, se kterým přišla vláda letos na jaře.

Ředitel galerie: Nejraději bych tam viděl televizi

„Naplňuje se to, co jsme od začátku očekávali, a sice že toto místo v centru Ostravy projde proměnou, jejíž součástí bude i nová výstavba,“ uvedl ředitel městské galerie Plato Marek Pokorný.

Očekává, že na výstavbu justičního paláce bude vyhlášena architektonická soutěž. „Nejraději bych tam viděl nové studio České televize, ale tato varianta je už asi úplně mimo hru,“ podotkl Pokorný. Připustil, že je škoda, že umělecký provoz nemohl v bývalém Bauhausu trvat o něco déle. Více než rok byla budova zcela nevyužitá.

Galerie Plato má momentálně staveniště i z druhé strany od Stodolní ulice. Buduje se tam nová bytová rezidence. „Budovu galerie kvůli otřesům monitorujeme,“ doplnil šéf Plata Pokorný.

V Ostravě odstartovala demolice budovy někdejšího hobbymarketu Bauhaus (červená značka).

V Ostravě odstartovala demolice budovy někdejšího hobbymarketu Bauhaus (červená značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

Nízká popularita ministra financí se projevila, musím se s tím vyrovnat, říká Stanjura

Vedle propadáku hnutí Stačilo! vedeného komunisty a slabým výsledkem SPD s Trikolórou, PRO a Svobodnými se nejznámějším příběhem neúspěchu ve víkendových volbách stalo vypadnutí ministra financí...

Místo nakupujících soudci a státní zástupci. Ostravský Bauhaus ustoupí justičnímu paláci

Třicetiletá historie budovy bývalého hobbymarketu v centru Ostravy, kde v předchozích letech dočasně sídlila městská galerie Plato, definitivně končí. Stavbu převzala firma, která zahájila přípravné...

15. října 2025  12:49

Spící bezdomovce mladík okrádal i mlátil nunčaky, jednomu odřezal kus vousů

Z nudy a jen tak pro zábavu útočil devatenáctiletý mladík ve Frýdku-Místku na bezdomovce. Muže bez přístřeší napadal, když spali. Kopal je, útočil takzvanými nunčaky, bral jim věci a jako trofej si...

15. října 2025  8:55

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Žalobce chce podmínku pro muže, který udeřil holí Babiše. Rozhodne soud

Státní zástupce Miroslav Nogol z Frýdku-Místku navrhl podmíněný trest pro muže, který před volbami napadl v Dobré na Frýdecko-Místecku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí. Případem se...

14. října 2025  12:56,  aktualizováno  14:33

U zrodu vyloučených lokalit v Česku stál v podstatě stát. Kriminolog Walach vypráví

Premium

Nejdražší bydlení, přitom většinou v nejhorší kvalitě, mají často ti nejchudší, říká kriminolog Václav Walach z Ostravské univerzity. Ve výzkumech se dlouhodobě zabývá sociálně vyloučenými lokalitami...

14. října 2025

Opilec vyhrožoval odpálením domu s lidmi. Rozpoutal manévry, pak vše zlehčoval

Odpálením rodinného domu i s jeho obyvateli vyhrožoval v Ostravě jednapadesátiletý recidivista. Uvnitř násilím držel tři lidi včetně dítěte a těhotné ženy. Silně opilý tvrdil, že buď využije...

14. října 2025  12:01

Stále více firem vyrábí vlastní elektřinu, OKD tak využije plyn z uzavřených dolů

Těžební společnost OKD během čtyř měsíců skončí s dobýváním uhlí, a tak se připravuje na další činnost. Firma například investuje dvacet milionů korun do budoucí výroby elektřiny. A v regionu zdaleka...

14. října 2025  9:44

Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven

Sháněl lístky, aby přijel v neděli jako divák na utkání s Hradcem Králové. Jenže vše je jinak. Tomáš Galásek sice střetnutí fotbalistů Baníku Ostrava s Východočechy nezmešká, avšak dění na trávníku...

13. října 2025  19:35

Řev a rvačky na dětském hřišti. Z našeho sídliště se stává Bronx, stěžují si lidé

Častější hlídky strážníků městské policie i umístění bezpečnostní kamery si vyžádala situace na dětském hřišti v ulici J. Lohrera na sídlišti Anenská ve Frýdku-Místku. Obyvatelé okolních domů ji...

13. října 2025  13:54

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

13. října 2025  11:57

Mezi Třincem a Bystřicí vlak srazil člověka, provoz na železnici několik hodin stál

Osobní vlak na železniční trati mezi Třincem a Bystřicí v pondělí časně ráno srazil člověka. Provoz v místě byl na několik hodin přerušen, uvedly České dráhy (ČD).

13. října 2025  6:13,  aktualizováno  10:30

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

13. října 2025  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.