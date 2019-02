VIDEO: V Šenově opravili „zabijáka“ Tigerů, samohybné dělo SU-100

„Samohybné dělo se dočkalo kompletní rekonstrukce, nyní zamíří do vojenského muzea v Lešanech,“ prozradil mluvčí VOP Petr Bohuš.

„Konkrétně tento stroj je už poválečné, československé výroby, pochází z roku 1956,“ přiblížil historii opravovaného kusu Dušan Schwán, který se o renovaci samohybného děla ve VOP staral.

„SU-100 se u nás nejprve vyráběly v ČKD Praha, později pak ve strojírnách v Martině. Konkrétně tento stroj je podle všeho sestaven ze dvou různých kusů, vyplývá to z rozdílných výrobních čísel, které jsme při opravě našli.“

Samohybné dělo nebylo prvním historickým strojem, který VOP rekonstruoval. V minulosti zde už opravovali například historické unikáty jako československé předválečné tanky LT vz. 35, LT vz. 38, ale třeba i IS-2, nebo americký stíhač tanků M36 Jackson.

„Jako při každé jiné podobné opravě jsme stroj kompletně odstrojili, odstranili jsme i barvu, vše prošlo repasí, některé díly jsme museli znovu vyrobit,“ přibližuje náročnost opravy Schwán. „Kompletně byl rozebrán i motor, který se opravil, přetěsnil, a byl následně vyzkoušen i na motorové brzdě. Na ní se provedly další úpravy.“

Při opravě SU-100 šenovským technikům pomáhala i dokumentace, kterou armáda dosud vlastní.

„Ta je uložena ve vojenském archivu v Olomouci, ze kterého čerpáme i my,“ vysvětluje Schwán.

„Ale i tady občas dojde k situaci, kdy dokumentace neexistuje, u tohoto kusu to bylo v případě zadýmovacího zařízení. K jeho umístění neexistovaly žádné nákresy, tady jsme si pomohli zjištěními plastikových modelářů.“

Nasadili je proti německé armádě i Japonsku

Samohybná děla SU-100 byla vyvinuta jako pokračující typ SU-85, jehož výzbroj už nestačila na těžké německé tanky Tiger a ani na střední tanky Panther. Sériová výroba začala na podzim roku 1944, první kusy se zapojily ještě do bojů proti německé armádě, další pak byly nasazeny proti Japonsku.

V Sovětském svazu bylo vyrobeno zhruba tři tisíce kusů, v Československu pak mezi roky 1951 až 1956 přibližně 1 420 strojů.

Pro Dušana Schwána jsou opravy starých tanků a samohybných děl srdeční záležitostí. „Tanky T-34 a jejich modifikace jsou mým koníčkem, je to radost je opravovat,“ vzpomíná muž, který ve VOP pracoval 52 roků. „Teď už jsem sedm let v důchodu, ale stále tady docházím, mám s podnikem smlouvu a věnuji se opravám historických tanků. Je výhoda, že si pamatuji, jaké to bylo, když jsme tady kdysi tyto stroje opravovali, nyní mohu své zkušenosti předávat mladším.“

VOP CZ je státní podnik. Zabývá se především vývojem, výrobou, servisem a modernizacemi pozemní vojenské techniky.