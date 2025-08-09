Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

Neštěstí se stalo po 15:00. Pomoc zraněnému kolegovi přivolal další dělník.
„Muž byl po celou dobu při vědomí, utrpěl vážné poranění dolní části zad, dolní končetiny a poranění hlavy. Zraněný se nacházel zčásti v potoce, který je vzdálený téměř 100 metrů od příjezdové cesty,“ sdělila mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová.
Záchranáři muži ještě před transportem podali léky tlumící bolest a vědomí. „Poté provedli ve spolupráci se zasahujícími hasiči ošetření a fixaci poraněného bérce a pánve, pomocí páteřního rámu uložili zraněného do celotělové podtlakové matrace a přenesli jej do sanitního vozidla,“ doplnila Šedovičová.
Do nemocnice ho převezli ve vážném, ale stabilizovaném stavu.
Na konstrukci zůstal uvězněný ještě druhý pracovník. „Neměl možnost sebezáchrany. Velitel zásahu si tak na místo povolal automobilový žebřík z centrální stanice Nový Jičín. Pomocí výškové techniky byl tento muž bezpečně přepraven na zem,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Čáp.
