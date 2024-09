Třinecké železárny si vyšláply na emise a poslechly EU, technologie přijde z USA

Technologie briketace za studena je v Evropě ojedinělá. Tak jako v Třinci se v hutním průmyslu v takovém rozsahu zatím nikde neobjevila. „Podobný princip využívají například v keramickém průmyslu nebo ve stavebnictví,“ poznamenala mluvčí železáren Petra Macková Jurásková.

Speciální zařízení na zachycení oxidu uhličitého do Třince dodá výrobce z USA. „Nová bezemisní briketační linka bude mít výrobní kapacitu až 80 tun briket za hodinu. Nahradí ocelárenský aglomerát, jehož výroba probíhá za vysokých teplot a kvůli vysoké měrné spotřebě fosilního paliva produkuje významný objem CO 2 . Linka poskytne práci 12 novým pracovníkům. Do provozu ji huť hodlá uvést v polovině roku 2027,“ prozradil investiční ředitel TŽ Daniel Heczko.

„Díky briketační lince, která materiál potřebný pro výrobu oceli spojuje za studena, dojde k výraznému snížení emisí CO 2 , a to až o 70 tisíc tun ročně. To je úspora, která odpovídá ročnímu provozu 19 tisíc osobních aut, třeba octavie,“ vysvětlil generální ředitel hutě Roman Heide.

Firma také sníží spotřebu koksu a koksárenského prachu, který se na aglomeracích spéká spolu s vápencem a rudou.

„Nová technologie pracuje na principu spojení prachových rud vlivem tlaku a pojiva. Jádrem technologie je vysokotlaký lis, kde je materiál působením velmi vysokého tlaku a podtlaku lisován. Tomu předchází linka přípravy materiálu, kde se namísí, navlhčí a přidá pojivo. Brikety je možné použít po vyzrání zhruba po 48 hodinách,“ dodal Heczko.

Cílem transformace výroby Třineckých železáren je snížení emisí skleníkových plynů v souvislosti s požadavky Green Dealu, evropské zelené dohody.

„Třinecké železárny musí kvůli požadavkům Evropské unie změnit stávající způsob výroby oceli, odstavit jednu vysokou pec a aglomeraci. Nahradí je nová elektrická oblouková pec, která bude vyrábět ze šrotu více než jeden milion tun oceli ročně. Celkové náklady na dekarbonizaci přesáhnou miliardu eur a musí být hotové do roku 2030, aby došlo k požadovanému snížení objemu emisí skleníkových plynů (CO 2 ) o 55 % oproti roku 1990,“ popsala mluvčí.