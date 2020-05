Únavu přičítali těžké práci v dole, řekli hygienici o nakažených z Darkova

V souvislosti s ohniskem nákazy v karvinském dole přitom nepřibyl v posledních hodinách žádný nový případ. Pozitivně testováno tak zůstává 239 lidí.

„Pokud by nedošlo k jejich odhalení provedenými testy, všichni tito pacienti by byli potenciálním zdrojem nákazy pro své okolí, protože by nevyhledali lékaře,“ uvedli hygienici.

Stále pokračuje dohledávání kontaktů nakažených. Je tak možné, že pozitivních případů ještě přibude.



Během plošného testování v Dole Darkov od minulého do tohoto pondělí udělali hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky 2543 odběrů. „Bylo aktivně vyhledáno 150 pozitivních osob, podíl pozitivních osob tedy činil 5,9 procenta,“ uvedli hygienici.

Mezi nakaženými je celkově 174 zaměstnanců dolu, 61 jejich rodinných příslušníků a čtyři pracovníci jiných firem.



V Dole Darkov byla v pátek přerušena těžba a nyní se tam dělají pouze záchovné a udržovací práce, jako je odvětrávání nebo odčerpávání vody. Zvýšená bezpečnostní opatření platí v celém OKD, ale pro Důl Darkov jsou ještě přísnější.

„Činnosti v podzemí realizované na Dole Darkov slouží pouze k zachování požadovaného bezpečného stavu z pohledu báňské legislativy a udržení dolu v takovém stavu v podzemí, aby nedošlo k nenávratným škodám,“ sdělila mluvčí OKD Naďa Chattová.



Mezi nakaženými zaměstnanci těžební společnosti OKD na Karvinsku jsou i tři z Dolu ČSM-Jih a jeden z Dolu ČSA. Plošné testování na dalších dolech se ale zatím nechystá. V těchto dolech pokračuje podle Chattové běžný provoz, tedy i s dobýváním uhlí.