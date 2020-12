Poprvé daroval krev po ničivém zemětřesení. Pokračuje v tom již 32 let

19:05

Na transfuzním oddělení novojičínské nemocnice není zaměstnance, který by neznal jednoho z nejaktivnějších dárců plazmy a krve, 54letého Antonína Janáka. Muž totiž dochází do tamního centra již 32 let a za sebou má stovky odběrů. Plazmu daruje co dva týdny a nejméně jednou za rok i plnou krev, ale nikdy si nenechal napíchnout žílu kvůli darování cenné tekutiny v jiném zařízení.