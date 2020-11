Za půlmiliardový daňový únik s telefony padly až třináctileté tresty

Činnost skupiny odsouzených byla postavena na údajných karuselových obchodech s mobilními telefony. Firmy v řetězci neplatily DPH a společnost na konci požadovala nadměrnou vratku.

Podle obžaloby organizovaná skupina podvody s DPH prováděla v letech 2010 až 2013. Jejich cílem podle žalobce bylo ve velkém rozsahu zkrátit daň z přidané hodnoty a dále neoprávněně vylákat nadměrné odpočty DPH.



Členové skupiny čelili obžalobě z krácení daně, poplatku a podobné povinné platby a také z trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině.

Telefony nakupovali například v Hongkongu

Do obchodů bylo zapojeno několik firem i takzvaných bílých koní. V zahraničí, například v Hongkongu či ve Spojených arabských emirátech, obžalovaní nakupovali mobilní telefony. Putovaly do Bratislavy a pak do skladů v Ostravě a Olomouci. Firma, která oficiálně zboží přivezla, ale byla ve skutečnosti prázdná schránka. Právě na ni byla formálně převedena povinnost zaplatit daň, což firma neučinila.

Státní zástupce v obžalobě uvedl, že zboží pak přes několik subjektů putovalo ke konečnému článku, který elektroniku zase vyvezl a na základě toho nárokoval nadměrný odpočet z DPH.

Karuselové nebo také kolotočové podvody jsou spojeny s mechanismem DPH. Využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu EU je od DPH osvobozeno. Povinnost odvést daň nastává u prvního obchodníka, který zboží získá z jiného státu a prodává ho v rámci stejného státu.

Firma, která koupila od první firmy v řetězci zboží, ho s malou přirážkou prodá další firmě. Připočtenou DPH ve výši 21 procent platit nemusí, neboť to byla povinnost první firmy. Respektive platí jen DPH z rozdílu mezi nákupem a prodejem zboží další firmě. Na konci procesu je firma, která veškeré zboží vyveze do zahraničí. Od státu podle platných pravidel získá vratku DPH. Některé podvodné sítě mezi sebou posílají opravdové zboží, jiné si jen přeposílají faktury.