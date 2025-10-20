„Na akci je vydáno stavební povolení v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. K tomu ŘSD získalo i další potřebné povolení související s tímto úsekem dálnice.
Dopravní a energetický stavební úřad vydal rozhodnutí, které umožňuje vybudovat přeložku místní komunikace a lesní cesty u Rybí. Ty mají následně zajistit přístup k okolním pozemkům a napojení místních cest po dokončení dálnice.
„Toto povolení je na přeložky, na hlavní trasu jsme získali pravomocné povolení už dříve,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.
Podle něj nyní běží poslední kroky přípravy celé stavby. „Po dokončení všech příprav, kam spadá mimo jiné stavební povolení, majetkoprávní vypořádání či výběr zhotovitele, můžeme začít stavět i poslední úsek dálnice D48,“ doplnil.
Ještě před zahájením samotné výstavby se bude na místě kácet.
Úsek dlouhý 3,8 kilometru navazuje na již zprovozněnou část dálnice u Rybí a po jeho dokončení vznikne čtyřproudová dálnice spojující Český Těšín a hraniční přechod do Polska s dálnicí D1 u Bělotína. To už by měla být uvedena do provozu i takzvaná Palačovská spojka, kterou chce ŘSD dokončit v příštím roce.