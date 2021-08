Devadesátiletá řidička vjela na D1 do protisměru, auto se pak porouchalo

Hlášení o autu v protisměru dostali policisté dálničního oddělení v Mankovicích na Novojičínsku. Vyrazili proto směrem na Ostravu, kde se vůz měl pohybovat.

„Uvedený úsek zkontrolovali, ale žádné takové vozidlo nezaznamenali. Následně však byli znovu informováni, že na sjezdu z dálnice je odstavené auto, které odpovídá popisu automobilu jedoucího v protisměru,“ přiblížila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Když přijeli na místo, spatřili u nájezdu starší malý fiat a vedle něj nešťastnou, zmatenou a bezradnou seniorku.

Ta jim vysvětlila, že jela po okreskách za dcerou, ale někde špatně odbočila a najednou vjela na dálnici, jenže v protisměru.

Lékařský posudek byl platný

To však řidička zjistila až po několika kilometrech. „Zpanikařila a chtěla se vrátit zpět. Zastavila proto na pravém okraji dálnice a ve chvíli, když nejela žádná vozidla, se otočila do protisměru. Posléze najela zpět do pravého odstavného pruhu a pomalu se v něm vracela,“ popsala mluvčí Vlčková počínání seniorky.

Aby problémů nebylo málo, začalo se z motoru vozidla kouřit. Řidička ještě zvládla dojet k nájezdu na dálnici, kde nepojízdné auto odstavila.

Seniorka byla oprávněnou řidičkou, policistům předložila všechny doklady, a to včetně platného lékařského posudku opravňujícího řídit automobil. Ještě si přivolala odtahovou službu, která vůz z nebezpečného místa odvezla.

Nikdy se na dálnici neotáčejte

Trestu za porušení dopravních předpisů řidička neujde, policisté se jejím proviněním zabývají.

„Lze hovořit o velikém štěstí, že seniorka svou jízdou v protisměru nezpůsobila dopravní nehodu, která mohla mít závažné následky. Nikdy se s vozem na dálnici neotáčejte,“ zdůraznila policejní mluvčí.

V případě obdobných potíží je nejlépe zajet do odstavného pruhu, zapnout výstražné směrovky a obléct si reflexní vestu. V dostatečné vzdálenosti za autem postavit výstražný trojúhelník a pak se s celou posádkou vozu přemístit za svodidla. Teprve tam pak začít shánět pomoc.