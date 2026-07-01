ŘSD oznámilo, že ukončuje nájemní smlouvy s firmami Monstera Vrážné a Montegar na odpočívkách Vražné a Klimkovice. Obě firmy se stejným pražským sídlem a minimálně personálně propojené však tvrdí, že čerpací stanice stojící na státních pozemcích jsou jejich a že stát po nich žádá bezúplatný převod tohoto majetku.
Podle ŘSD jde o historické smlouvy z roku 2009 upravené před osmi lety, které byly sjednány na dobu určitou právě do konce letošního června. Státní podnik tvrdí, že jejich podmínky už neodpovídají současné hodnotě lokalit a pro stát jsou nevýhodné.
„Za více než 15 let se výrazně změnilo ekonomické prostředí i způsob, jakým stát přistupuje ke správě dálničních odpočívek. V posledních letech soutěžíme provozovatele v otevřených výběrových řízeních. Jejich výsledky jednoznačně ukazují, že otevřená soutěž přináší státu výrazně vyšší ekonomický přínos,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
|
Plán na hustý pás lesa nevyšel. Stromy, které měly bránit hluku z D1, uhynuly
ŘSD původně na první červencové ráno svolalo přímo na odpočívku Vražné brífink, později jej ale zrušilo.
Dosavadní nájemci mezitím tvrzení ŘSD ostře odmítli. Společnosti Monstera Vrážné a Montegar ve svých tiskových vyjádřeních uvedly, že ve zprávě ŘSD zaznělo několik zásadních nepravd a zavádějících informací.
Podle firem nejde jen o prosté ukončení nájmu státních pozemků. Obě tvrdí, že zařízení postavené na odpočívadlech vlastní.
Firmy ve vyjádření uvedly, že na vlastní náklady vybudovaly zázemí potřebné k provozu čerpacích stanic. Podle nich jsou vlastníky staveb, technologií a dalšího vybavení, které stojí na pozemcích České republiky.
Na dobu určitou
Podle smluv zveřejněných v Registru smluv dávají dokumenty v některých bodech za pravdu oběma stranám. U Vražného i Klimkovic smlouvy výslovně uvádějí, že nájemce je vlastníkem čerpací stanice umístěné na odpočívce, což potvrzují i katastrální mapy. Zároveň ale stanoví, že nájem byl sjednán na dobu určitou do 30. června 2026 a že se po tomto datu automaticky neprodlužuje.
Smlouvy také počítaly s možností převodu čerpacích stanic na stát, nikoli však bezúplatně. Pokud by o to ŘSD mělo zájem, měl nájemce převést stavbu čerpací stanice včetně součástí a příslušenství kupní smlouvou za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Pokud se ale strany nedohodnou jinak, má nájemce podle smluv po skončení nájmu předmět nájmu vyklidit. Pokud zařízení neodstraní, může je ŘSD po předchozí výzvě a dodatečné třicetidenní lhůtě odstranit na náklady nájemce.
Jádrem sporu je nyní podle nájemců požadavek státu na bezúplatný převod majetku. Firmy tvrdí, že jim ŘSD nejprve v září loňského roku přislíbilo prodloužení nájemních vztahů o dalších osm let, přičemž souhlasily i se zvýšeným nájemným podle znaleckých posudků, které si nechalo zpracovat ŘSD.
Později se ale situace podle nich změnila. Na jednání 4. června mělo ŘSD předložit návrh na prodloužení nájmů pouze o jeden rok, a to za podmínky bezúplatného převodu objektů čerpacích stanic, souvisejících staveb, technologií a zařízení do vlastnictví státu. Další návrh z 25. června podle firem už počítal s prodloužením smluv o čtyři roky, znovu ale za podmínky následného bezúplatného převodu majetku.
„Tento návrh byl pro naši společnost opět zcela nepřijatelný, neboť opět předpokládá bezúplatný převod objektů čerpacích stanic pohonných hmot, včetně veškerých souvisejících staveb, technologií a zařízení, jež jsou majetkem naší společnosti v hodnotě desítek milionů korun, do vlastnictví České republiky,“ uvedly obě firmy.
Nájemci zároveň tvrdí, že konec smluv k 30. červnu nic nemění na tom, že na odpočívkách stojí objekty a zařízení v jejich vlastnictví. Podle firem proto ukončení nájemního vztahu nemění faktický a právní stav kolem vlastnických práv k čerpacím stanicím.
Člen představenstva společnosti Monstera Vrážné Michal Poslt nejprve v telefonickém vyjádření odmítl věc podrobněji komentovat. „Řeší to právní oddělení. Ten problém je složitý, bude asi předmětem soudního sporu, takže teď k tomu neříkám zatím vůbec nic,“ řekl.
Provoz pokračuje dál
Později obě firmy redakci iDNES.cz své vyjádření poslaly. A současně uvedly, že se s provozovateli čerpacích stanic dohodly na pokračování provozu tak, aby byla zajištěna obslužnost dálničních odpočívek, především možnost tankování a využití hygienických zařízení.
Zachování provozu si přejí i společnosti Shell a Orlen, které čerpací stanice na odpočívkách provozují. Obě zdůrazňují, že nejsou v přímém smluvním vztahu s ŘSD, ale s dosavadními nájemci odpočívek.
„Naším cílem je zachovat kontinuitu provozu a rozvíjet kvalitu i rozsah poskytovaných služeb. Proto máme zájem tuto čerpací stanici provozovat i nadále,“ potvrdila záměr Orlenu provozovat čerpací stanici na odpočívce v Klimkovicích Lada Gadas ze společnosti Orlen Unipetrol.
„Shell je v tomto případě provozovatelem čerpacích stanic, nikoli přímou smluvní stranou Ředitelství silnic a dálnic,“ doplnila ředitelka korporátní komunikace Shell Jana Voštinárová.
„Vycházíme z platného smluvního vztahu se společností Monstera Vrážné, na jehož základě máme čerpací stanice pronajaté již od roku 2010. Jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost a v případě potřeby vstoupit do dalších jednání s ŘSD s cílem najít řešení, které umožní zachovat provoz čerpacích stanic.“
To je v přímém rozporu s původním sdělením ŘSD, podle něhož měly být od července jako nejbližší jiné čerpací stanice využitelné ve směru na Přerov pumpa na odpočívce Osek a ve směru na Ostravu pumpa na odpočívce Antošovice. ŘSD zároveň oznámilo, že než vybere nové provozovatele, zajistí na obou odpočívadlech základní zázemí, hlavně toalety.
Důvody tlaku ŘSD lze hledat i v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který v listopadu loňského roku zveřejnil výsledky kontroly smluv ŘSD týkajících se dálničních odpočívek. Při kontrole zjistil, že 35 ze 73 dosud platných starých nájemních smluv s provozovateli čerpacích stanic či občerstvení z 90. let neobsahovalo inflační doložku.
Podle NKÚ tak byl příjem ŘSD z těchto smluv v době kontroly nižší než při jejich uzavření: zatímco v 90. letech dosahoval ročně 17,5 milionu korun, v roce 2024 to bylo 16,9 milionu korun.
Kontroloři zároveň uvedli, že ŘSD podle nich nečinilo účinné kroky ke změně nebo ukončení těchto nevýhodných smluv. U nově zprovozněných odpočívek přitom podle NKÚ nájemné vycházelo až osmadvacetkrát vyšší. Zatímco u jedné smlouvy bez inflační doložky ŘSD v roce 2024 inkasovalo něco přes 246 tisíc korun, ze smlouvy z roku 2020 získalo více než 6,8 milionu korun.
V případě Vražného a Klimkovic ale nájemci tvrdí, že situace je jiná. Podle nich už bylo nové vyšší nájemné sjednáno na základě znaleckých posudků zadaných ŘSD a nelze proto tvrdit, že podmínky neodpovídají současné hodnotě lokalit.
Základní roční nájemné bylo podle smluv zveřejněných v Registru smluv u všech čtyř částí odpočívek sjednáno ve smlouvách z roku 2018 shodně na 825 190 korun bez DPH. U Klimkovic pozdější dodatek z roku 2020 přidal ještě další nájem 122 tisíc korun ročně za rozšíření plochy.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz