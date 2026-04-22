Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1

Darek Štalmach
  15:09
Auta jen jedním pruhem v každém směru a kolony před zúženími. I tak vypadá současný stav na dálnici D1 v Ostravě. Minimálně do konce října a pak ještě na jaře příštího roku tam musejí řidiči počítat s komplikacemi. Ve středu totiž po letech sporů začala dlouho očekávaná rekonstrukce zvlněného úseku autostrády.

„Po dvanácti, respektive čtrnácti soudech máme i poslední rozhodnutí v právní moci, a to znamená, že v tuhle chvíli začínáme se stavební rekonstrukcí,“ uvedl při zahájení prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Stavební práce budou probíhat od nynějška do konce října, upřesnil. Druhá etapa pak přijde na řadu příští rok a silničáři by ji chtěli stihnout dokončit v dubnu.

Začaly opravy posledního úseku zvlněné dálnice D1 v Ostravě. (22. dubna 2026)
12 fotografií

V opravovaném úseku se bude na zhruba šesti kilometrech jezdit v režimu jednoho jízdního pruhu pro každý směr a s rychlostí sníženou na 80 kilometrů v hodině.

Podle silničářů tentokrát nepůjde jen o další dílčí zásah do vozovky, jak už se v minulosti několikrát stalo, ale o hlubší opravu, která má odstranit příčinu problémů.

„Půjde o technologickou výměnu materiálu dálnice do hloubky, abychom definitivně odstranili problémy, které vznikly už při výstavbě, kdy byl do tělesa dálnice uložen nevhodný materiál,“ vysvětlil mluvčí ŘSD.

Ačkoliv se nakonec nebude stavět úplně nové dálniční těleso, bude rekonstrukce i tak mimořádně rozsáhlá. „Ten rozsah bude obrovský, například kanalizace se musí vykopat až do hloubky čtyř metrů. U mostů bude probíhat úprava mostních závěrů i další práce, tam stavitel půjde i do šesti metrů,“ popsal plánované práce Jiří Hlavatý, ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD.

Kromě samotné vozovky se podle něj bude opravovat také dvanáct mostů, část kanalizace, protihlukové stěny i opěrné zdi.

Cíl? Rychlost 130 km/h

Právě proto označují silničáři akci za výjimečnou. „Není to běžná rekonstrukce. Je daná tím, že zde objemové změny materiálu působily všemi směry, to znamená opravdu prostorově,“ doplnil Jiří Hlavatý.

Značná část podloží se podle Hlavatého po dvaceti letech už usadila a je stabilní, takže není nutné odtěžit vše.

Cílem je, aby dálnice po opravě splňovala požadované parametry a byla znovu bez omezení provozuschopná v rychlosti 130 kilometrů za hodinu.

Zahájení prací přichází po letech sporů o to, kdo za vady na bývalé D47 nese odpovědnost. Opravu dnes zajišťuje Eurovia, která je právním nástupcem společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava. Právě ta stála v čele konsorcia, které problémový úsek tehdejší D47 stavělo, a po jejím převzetí v roce 2009 přešla odpovědnost za reklamace právě na Eurovii.

Dálnice D1, dříce D47, v Ostravě trochu připomínala horskou dráhu. To se má do dubna příštího roku změnit.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1

Začaly opravy posledního úseku zvlněné dálnice D1 v Ostravě. (22. dubna 2026)

Auta jen jedním pruhem v každém směru a kolony před zúženími. I tak vypadá současný stav na dálnici D1 v Ostravě. Minimálně do konce října a pak ještě na jaře příštího roku tam musejí řidiči počítat...

22. dubna 2026  15:09

Rok a půl bez vlaků. Železničáři konečně chystají opravu povodní zničené trati

Vizualizace části estakády se železniční tratí nad řekou Opavou. Hotovo má být...

Projektanta a zhotovitele stavby má konečně železniční trať mezi Opavou a Hlučínem, kterou v září 2024 zdevastovala povodeň. Správa železnic dlouho rozhodovala, jak vážně poškozenou trať obnovit a...

22. dubna 2026  12:35

Stříbrné jezero v Opavě na vlně zájmu. Přibude lesopark, vědci zkoumají dno

Stříbrné jezero alias Sádrák patří k velmi vyhledávaným rekreačním oblastem...

Technické služby u Stříbrného jezera v Opavě odstraňují náletové dřeviny a zahájily tak první stupeň proměny jeho severních břehů v přírodní lesopark. Zároveň letos chystají druhou etapu oživení...

22. dubna 2026  10:19

Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále

Karvinský záložník Pavel Kačor (vpravo) se snaží zastavit ostravského Davida...

Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve...

22. dubna 2026  8:27

Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Moták pochop

Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...

22. dubna 2026  6:17

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  22:39

Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši

Lucie Lindušková z KP Brno útočí v zápase s SBŠ Ostrava.

Basketbalistky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o 3. místo porazily doma SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64 a vyhrály 2:0 na zápasy. Většinu duelu byly přitom ve...

21. dubna 2026  20:28,  aktualizováno  21:21

Kachny vyletěly z křoví a splašily koně, jezdkyně si při pádu vážně poranila hlavu

Výcvik koní skončil tragicky v pondělí 20. dubna 2026 na Bruntálsku....

Pondělní trénink na koni skončil vážným poraněním hlavy šestadvacetileté jezdkyně v Dolní Moravici na Bruntálsku. Podle policistů se pod ní splašil kůň. Zraněné na místě pomáhal svědek, který...

21. dubna 2026  15:36,  aktualizováno  15:54

Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá...

Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými...

21. dubna 2026  13:29

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Manželé si namíchali smrtící koktejl, za podíl na jejich sebevraždě soudí dealera

Premium
Obžalovaný Petr Vašenda (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. (21,...

Krajský soud v Ostravě začal projednávat počínání devětačtyřicetiletého Petra Vašendy, který je obžalován z dlouhodobého prodeje fentanylových náplastí. Loni v březnu drogou získanou od Vašendy...

21. dubna 2026  12:24

OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní...

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název...

21. dubna 2026  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.