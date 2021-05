Doučování potřebuje v Ostravě devět set žáků, lockdown prohloubil rozdíly

„Děti jsme doučovali i při distanční výuce. A je vidět, že řada z nich je pozadu, potřebují pomoc, vidíme ty propady znalostí. Také se nám už teď hlásí na doučování víc dětí,“ popsala Ivona Šťovíčková, ředitelka ostravského sdružení Stop, které dlouhodobě podporuje vzdělávacími projekty znevýhodněné děti.

Sdružení se zaměřuje na děti ze sociálně slabých rodin. Podílet se bude i na zmírnění rozdílů, které mezi dětmi prohloubila opatření proti šíření koronaviru.



„Za podpory ministerstva školství bychom rádi uskutečnili letní vzdělávací kempy. Děti ale budeme také doučovat, cíleně oslovovat školy. Většina škol už nás zná, spolupracujeme dlouhodobě,“ dodala Šťovíčková.

V doučování sdružení finančně podpoří město Ostrava. Na doučování žáků a pořádání vzdělávacích příměstských táborů uvolní celkem 1 752 500 korun. Peníze půjdou do ostravských škol, center volného času i neziskovek.

Podle dotazníkového šetření v ostravských školách by se doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka mohlo týkat více než devíti set žáků. Průzkum také ukázal, že zájem organizovat individuální i skupinové doučování má od června až do října 23 z 55 ostravských základních škol. Deset škol chce pořádat také příměstské tábory.

„V případě doučování půjde od září do října o pracovní listy, doplňovačky či výuku v přírodě, které jednotlivým žákům pomohou zvládnout přesně to, co potřebují. V červenci také připravujeme příměstský tábor s návštěvami interaktivních expozic, zoo, Dolní oblasti Vítkovice a podobně,“ popsal například Jan Šebesta, ředitel ZŠ a MŠ Volgogradská v Ostravě-Zábřehu.

Doučování připravuje i porubská ZŠ Ivana Sekaniny. „Cílit budeme na září a říjen. Teď se soustředíme spíše na posílení sociálních vazeb, pro děti to bylo obrovské nabourání běžného života. Jejich motivace k doplňování vědomostí je zatím malá,“ konstatovala ředitelka Miroslava Bukovská.

Rozdíly jsou znát, shodují se ředitelé

S konzultacemi a doučováním žáků od června až do podzimu počítá i ZŠ Nádražní.



„Máme poměrně velký podíl dětí ze sociálně slabých rodin. Během uzavření škol jsme měli online výuku a také asynchronní výuku, kde jsme rodinám bez přístupu k internetu vydávali tištěné materiály. Tam ta zpětná vazba není tak dokonalá. Rozdíly jsou znát,“ konstatoval ředitel Libor Novotný s tím, že škola teď pracuje s jednotlivými žáky individuálně a hledá cesty, jak je podpořit.

Podle ředitelů je na hodnocení brzy, ale ztráta studijních návyků a rozdíly kvůli různým možnostem rodin jsou znát. U žáků, kteří absolvovali online výuku, je vidět posun dopředu ve využívání IT. Zbavili se ostychu, nebojí se s počítači pracovat, zvládli různé formy prezentace i interaktivních aktivit. Propad je ale i u nich v množství informací, které pojali.

Podle průzkumu v ostravských školách se navíc distanční výuky vůbec neúčastnilo zhruba sedm procent dětí a ty budou potřebovat pomoc.

Miliony do kraje zamíří i z ministerstva školství. Do výzvy Letní kempy 2021, jež 100 miliony podpoří vzdělávací tábory, se z kraje přihlásilo 43 organizací. Od září také stát rozdělí 250 milionů přímo do škol v České republice a dalších 15 milionů do neziskových organizací. „Cestou je cílená podpora těm, kteří to potřebují,“ konstatovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová.