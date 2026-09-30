ŘSD za jeho přestavbu zaplatí 870 milionů korun bez DPH. „Ještě před deseti lety si pamatuji, že přestavba silnice I/48 na dálnici D48 byla trochu ve hvězdách. Debatovalo se o tom, zda tato dálnice má vzniknout, či nemá,“ připomněl při středečním slavnostním zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Původní čtyřpruhová silnice už podle něj provozu nevyhovovala především z hlediska bezpečnosti. Protisměrné proudy totiž nebyly po celé trase fyzicky oddělené a silnice neměla ani odstavné pruhy. Právě úsek u Nového Jičína je jedním z posledních míst, kde stará podoba I/48 zůstala. Kvůli častým nehodám se jí kdysi začalo říkat „silnice smrti.“
Stavbaři silnici výrazně rozšíří a mezi oba směry vloží střední dělicí pás. Vzniknou také krajnice umožňující nouzové odstavení vozidla a vozovka dostane cementobetonový povrch. „Jezdí tady těžká nákladní doprava ve skutečně velkých intenzitách. Z toho důvodu je potřeba tento úsek přestavět na klasickou dálnici se středním dělicím pásem, tedy na bezpečnou komunikaci dálničního typu,“ uvedl Mátl.
Součástí stavby bude také přestavba obou mimoúrovňových křižovatek u Nového Jičína. U křižovatky Nový Jičín-západ se upraví všechny nájezdy a sjezdy, na východní straně města vznikne nové řešení se dvěma kruhovými objezdy. Severní z nich bude připraven i pro budoucí napojení plánovaného obchvatu Kunína.
„Velmi kvitujeme, že ŘSD při projekci toho mimoúrovňového křížení tu ideu přehodnotilo a jedna část křižovatky bude vést na budoucí obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína. Myslím, že tamní obyvatelé si to velmi přejí a dopravě se tam velmi uleví,“ komentoval zahájení stavby starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Stavba počítá rovněž se šesti protihlukovými stěnami o celkové délce téměř jeden kilometr.
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Řidičům mezi Ostravou a Příborem má ulevit nová dálniční propojka
Příprava nebyla podle ŘSD jednoduchá. Nová dálnice bude širší než současná silnice a část trasy prochází zastavěným územím. „Asi nejsložitější byla jednání s majiteli čerpacích stanic, které jsou dnes na trasu připojeny. Částečně zabíráme jejich pozemky a měníme i jejich dopravní napojení,“ popsal Mátl problémy při přípravě trasy nové dálnice.
Řidiče čekají dva roky omezení
Stavba současně přinese řidičům více než dva roky omezení. První výraznější změny mají přijít během října. Provoz bude při budování jednotlivých polovin dálnice převáděn vždy na druhou část komunikace a auta budou většinu času jezdit v režimu jednoho pruhu v každém směru.„Nemyslím si, že by to byla úplně zásadní komplikace. Vozidla udržíme na silnici I/48, takže dopad do okolí by neměl být tak dramatický,“ doplnil Mátl.
První polovinu nové dálnice chtějí stavbaři dokončit do konce roku 2027, poté na ni převedou provoz a během roku 2028 vybudují druhou. Po dokončení úseku bude D48 mezi Bělotínem a polskou hranicí prakticky souvislou dálnicí. Výjimkou zůstane estakáda v Šenově u Nového Jičína, kterou chce ŘSD také přestavět a rozšířit. Zatím má hotovou technickou studii, samotnou stavbu Mátl odhaduje nejdříve za tři až čtyři roky.
Ještě dříve se řidičům otevře další část D48 a také její nové napojení směrem na Valašské Meziříčí, Palačovská spojka. Úsek D48 Dub-Palačov o délce 3,7 kilometru má ŘSD podle nynějšího harmonogramu zprovoznit 21. října.