ŘSD uznalo chybu, magistrát vrací peníze řidičům pokutovaným za rychlost

Darek Štalmach
  10:01
Řidiči, kteří v letos v létě dostali neoprávněnou pokutu za rychlou jízdu na dálnici D48 u Frýdku-Místku, se dočkali spravedlnosti. Magistrát jim začne vracet peníze. ŘSD už dříve přiznalo, že chyba byla na jeho straně. Silničáři totiž předčasně odstranili značku omezující rychlost, ale úsekový radar nadále měřil podle limitu sto kilometrů v hodině.
Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo...

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo zpevňující zeď postavená kvůli sesuvu svahu. (24. července 2023) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vzadu...
Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...
Ukázka pokuty vydané za jízdu po obchvatu Frýdku-Místku v době, kdy bylo...
Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)
6 fotografií

„Přišlo mi oznámení, že se udělená pokuta ruší,“ konstatovala Markéta Klein, jejíž zaměstnanci dostali několik pokut za rychlou jízdu po dálnici v době, kdy byly předčasně sundané značky.

Vracení peněz potvrdila i Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu, který má rozesílání pokut z daného úseku na starosti. „Peníze obdrží zpět všichni, i ti, kteří náhodou zaplatí později,“ uvedla.

Zaznamenané přestupky se podle ní přehodnocují automaticky a řidiči už nemusejí podnikat žádné další kroky.

Chyba se stala loni 31. července dopoledne, kdy pracovníci ŘSD na obchvatu Frýdku-Místku tvořeném dálnicí D48 odstranili značku omezující rychlost na sto kilometrů v hodině. Opatření bylo zavedeno kvůli vysoké hlučnosti mostních závěrů, která obtěžovala obyvatele v okolí.

Úsekový radar však zůstal ještě nějakou dobu nastavený na původní limit a systém dál generoval přestupky. Omezení přitom mělo být oficiálně zrušeno až 1. srpna.

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

ŘSD už dříve přiznalo, že problém byl na jeho straně. „Byla to naše chyba, ale reagovali jsme na ni a pracujeme na nápravě,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zaplatilo přes 300 řidičů

Podle informací, které má magistrát nyní od ŘSD k dispozici, byla značka ve směru na Český Těšín demontována v 7:50, ve směru na Olomouc v 9:10. Od těchto okamžiků už neplatila místní úprava provozu, a obnovila se standardní rychlost 130 kilometrů v hodině. Přesto úsekový radar nadále měřil podle limitu sto kilometrů.

Kvůli tomuto nesouladu odeslal frýdecko-místecký magistrát celkem 1 209 výzev k úhradě pokuty. „K 12. listopadu zaplatilo 336 řidičů, kteří dohromady uhradili 253 788,77 koruny,“ upřesnila mluvčí magistrátu.

Všem těmto lidem budou peníze vráceny. „Peníze odešleme zpět na účet, z něhož přišly. Vrácení proběhne bez nutnosti další komunikace s úřadem,“ doplnila Jeckelová.

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo zpevňující zeď postavená kvůli sesuvu svahu. (24. července 2023)
Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vzadu zpevňující zeď postavená kvůli sesuvu svahu. (24. července 2023)
Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali, že už platí maximální povolená rychlost 130 km/h. Jenže radar měřil a zanamenával dále jako přestupky i jízdy přes stovku. (30. července 2025)
Ukázka pokuty vydané za jízdu po obchvatu Frýdku-Místku v době, kdy bylo odstraněna značka se sníženou rychlostí, ale radar dál evidoval vozidla jedoucí více než 100 km/h.
6 fotografií

Policie už dříve potvrdila, že o předčasném odstranění značek nebyla ze strany ŘSD informována. Úsekové měření ukončila až 1. srpna, kdy ministerstvo dopravy vrátilo běžnou rychlost.

„Zaznamenané přestupky bude magistrát posuzovat v širším kontextu,“ uvedla tehdy mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Problémovým místem obchvatu Frýdku-Místku se stal most přes řeku Morávku.

Problémovým místem obchvatu Frýdku-Místku se stal most přes řeku Morávku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

ŘSD uznalo chybu, magistrát vrací peníze řidičům pokutovaným za rychlost

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo...

Řidiči, kteří v letos v létě dostali neoprávněnou pokutu za rychlou jízdu na dálnici D48 u Frýdku-Místku, se dočkali spravedlnosti. Magistrát jim začne vracet peníze. ŘSD už dříve přiznalo, že chyba...

18. listopadu 2025  10:01

Po loňském vyplavení nevěřili v restart, teď opavský podnik zase vyrábí vánoční baňky

Za směnu jim rukama projde až tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Ženy z...

Za směnu jim rukama projde až tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Ženy z opavské Slezské tvorby je ručně foukají, plní stříbřitým roztokem, barví i malují. A právě tam vrcholí výroba pro letošní...

18. listopadu 2025  6:06

Chladnokrevná vražda strážmistra. Mladíka zkazil krvavý brak, dštil tisk

Premium
Památce čet. strážmistra Františka Jahuby, který byl zde dne 13. 4. 1906 ve...

Případ vraždy strážmistra Františka Janhuby, další díl seriálu iDNES.cz Zločiny staré Ostravy, vzbudil ve městě na počátku 20. století velké pobouření. Důvodem bylo i to, že osmnáctiletého vraha...

17. listopadu 2025

V ostravském útulku se nakupila odložená štěňata, potřebují i žrádlo

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad...

Ostravský městský útulek pro psy se řadu týdnů stará o štěňata, jejichž životní start nebyl přívětivý. Pět štěňat totiž někdo odložil v krabici u objektu útulku v Ostravě-Třebovicích. Další dvě...

17. listopadu 2025  6:54

Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Petr Panzenberger se stal držitelem Ceny Thálie v kategorii činohra (1....

Poprvé byl nominovaný na divadelní Cenu Thálie a hned významnou poctu získal. Petr Panzenberger přesvědčil porotu výkonem v hodinovém monodramatu Perníkář. Roli nastudoval v ostravském divadle Studio...

16. listopadu 2025  16:26

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru...

Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná...

15. listopadu 2025  17:35

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  10:02

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:49

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.