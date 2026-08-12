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Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním. Policie ukázala záběry z dronu

Dalibor Maňas
  13:47
Moravskoslezští dopravní policisté zveřejnili video z bezpečnostní akce na dálnici D1 mezi Fulnekem a Ostravou, při níž se zaměřili na šoféry kamionů brzdící provoz. Záběry z dronu zachycují řidiče, kteří při předjíždění neměli dostatečnou rychlost a pomalou jízdou omezovali ostatní auta. Během několika hodin hlídky odhalily patnáct přestupků.

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Speciální dopravní akce se uskutečnila v závěru července na dálnici D1 v úseku od Fulneku až po Ostravu a zapojili se do ní policisté tří dálničních oddělení: Mankovice, Ostrava a Frýdek-Místek.

„Dron tam monitoroval přestupky řidičů. Policisté se zaměřili na situace, kdy nákladní vozidla těžší 3 500 kilogramů a soupravy delší sedm metrů nemají při předjíždění jiného vozidla dostatečnou rychlost,“ přiblížila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním
Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním
Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním
Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním
6 fotografií

Drony se nad dálnicemi vznášely několik hodin a na záběrech je patrné, že se kamiony vedle sebe po D1 mnohdy sunou pomalu. „Přestože v den konání nebyl provoz na dálnici nijak hustý, zjistili policisté při několikahodinové akci 15 dopravních přestupků,“ uvedla mluvčí.

Štětínská vysvětlila, že jejich vyšetřování je náročnější a zabere více času, jelikož akci řeší vybraní dopravní policisté, kteří kontrolují všechno, co je s ní spojeno.

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„Všichni řidiči se k přestupku doznali, policisté je vyřešili v příkazním řízení uložením pokuty na místě v souhrnné částce ve výši 68 500 korun. Za jeden přestupek je sankce ve výši 4 500 až 5 500 korun a šest bodů. Ve správním řízení se jedná o sankci 7 000 až 25 000 korun a šest bodů,“ popsala mluvčí.

Jízda vlevo

Při zátahu policisté také narazili na pět řidičů kamionů, kteří se dopustili „nesprávné jízdy v jízdních pruzích“.

„Porušili totiž zákonem stanové, že mimo obec se na silnici o dvou či více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí – až na stanovené výjimky – v pravém pruhu. Pokuty dosáhly celkově téměř 6 000 korun,“ uvedla Soňa Štětínská.

Policisté přistihli i jednoho řidiče kamionu, který za jízdy telefonoval. „Dostal pokutu 2 500 korun za takzvané mobilování za jízdy, to se týká držení mobilu nebo jiného záznamové zařízení v ruce,“ vysvětlila.

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