Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním. Policie ukázala záběry z dronu

Speciální dopravní akce se uskutečnila v závěru července na dálnici D1 v úseku od Fulneku až po Ostravu a zapojili se do ní policisté tří dálničních oddělení: Mankovice, Ostrava a Frýdek-Místek.
„Dron tam monitoroval přestupky řidičů. Policisté se zaměřili na situace, kdy nákladní vozidla těžší 3 500 kilogramů a soupravy delší sedm metrů nemají při předjíždění jiného vozidla dostatečnou rychlost,“ přiblížila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Drony se nad dálnicemi vznášely několik hodin a na záběrech je patrné, že se kamiony vedle sebe po D1 mnohdy sunou pomalu. „Přestože v den konání nebyl provoz na dálnici nijak hustý, zjistili policisté při několikahodinové akci 15 dopravních přestupků,“ uvedla mluvčí.
Štětínská vysvětlila, že jejich vyšetřování je náročnější a zabere více času, jelikož akci řeší vybraní dopravní policisté, kteří kontrolují všechno, co je s ní spojeno.
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„Všichni řidiči se k přestupku doznali, policisté je vyřešili v příkazním řízení uložením pokuty na místě v souhrnné částce ve výši 68 500 korun. Za jeden přestupek je sankce ve výši 4 500 až 5 500 korun a šest bodů. Ve správním řízení se jedná o sankci 7 000 až 25 000 korun a šest bodů,“ popsala mluvčí.
Jízda vlevo
Při zátahu policisté také narazili na pět řidičů kamionů, kteří se dopustili „nesprávné jízdy v jízdních pruzích“.
„Porušili totiž zákonem stanové, že mimo obec se na silnici o dvou či více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí – až na stanovené výjimky – v pravém pruhu. Pokuty dosáhly celkově téměř 6 000 korun,“ uvedla Soňa Štětínská.
Policisté přistihli i jednoho řidiče kamionu, který za jízdy telefonoval. „Dostal pokutu 2 500 korun za takzvané mobilování za jízdy, to se týká držení mobilu nebo jiného záznamové zařízení v ruce,“ vysvětlila.