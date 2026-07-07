Ranní a dopolední bohoslužba se kvůli počasí nekonala před kaplí sv. Cyrila a Metoděje, nýbrž uvnitř, déšť však příznivce tradiční akce od výstupu a účasti na nedělní Cyrilometodějské pouti na Radhošti neodradil.
„Přišla spousta lidí, na louce před kaplí jich bylo snad šest tisíc, což dosvědčuje, že akce má dlouhodobou tradici. Přírodě neporučíme, ostatně jsme na horách,“ komentoval Jura Hruškovský z Matice radhošťské.
Poutě a slavnostní mše se na Radhošti pravidelně začátkem července konají už od 60. let minulého století a několikatisícová účast je jejich nedílnou součástí.
Od pouti v Den slovanských věrozvěstů jsou pak mše v kapli každou sobotu až do konce září, kdy sezonu uzavře bohoslužba na sv. Václava.
Kaple bývá otevřená i ve dnech, kdy se v ní nekoná bohoslužba. „Ovšem provozní doba je nepravidelná. Jsme totiž závislí na počasí a možnostech dobrovolníků, kteří zpřístupnění kaple veřejnosti zajišťují,“ poznamenal Hruškovský.
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Druhé patro zvonice kaple slouží také jako vyhlídka, zatímco ve vstupu si zájemci mohou nakoupit pohlednice, turistické známky, vizitky a sběratelské suvenýry.
„Zisk ze vstupného do vyhlídky i z prodeje suvenýrů slouží spolku Matice radhošťská k financování rekonstrukce této kulturní památky,“ doplnil Hruškovský.