Obnova cyklostezky po povodni dělí město a obec na Bruntálsku. Chtějí jiné trasy

Žaneta Motlová
  9:35
Patřila k vytíženým cyklotrasám – nejen k rekreaci, ale i pro cesty do práce či školy. Zničila ji však povodeň a na obnovu stezky mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi na Bruntálsku má každá z dvojice samospráv jiný názor.
Fotogalerie2

Cyklostezka mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi na Bruntálsku (23. prosince 2025) | foto: Městský úřad Vrbno pod Pradědem

Vrbno chce zachovat stávající trasu, Karlovice navrhují vznik alternativy. Kompromis budou intenzivně hledat.

„Do oprav naší části cyklostezky jsme se pustili hned, jak to bylo možné. Od léta je hotová a prozatím končí v lese. Obnovu původní trasy považujeme za jediné rozumné řešení,“ uvedl starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

Vrbenští zastupitelé na svém prosincovém zasedání nepřijali návrh sousedních Karlovic vytvořit alternativní propojení.

Karlovice navrhly vést trasu severně nad řekou Opavou – nad svou částí Zadní Ves směrem k Mnichovu, místní části Vrbna pod Pradědem.

„Obnova cyklostezky v trase, kudy vedla dosud, bude trvat dlouho. Chceme dát přednost bezpečnému vyřešení úprav řeky, o kterém teď jednáme s Povodím Odry,“ uvedl místostarosta Karlovic Martin Kočí.

Povodeň spojení loni zcela přerušila

Dodal, že alternativní trasa by mohla vzniknout rychleji, výše a mimo záplavovou oblast. „Šlo by o zpevnění komunikace typu polní cesta, aby mohla za krizové situace sloužit i jako nouzové spojení pro motorová vozidla. Povodeň loni spojení mezi Karlovicemi a Vrbnem úplně přerušila,“ sdělil Kočí.

Vrbenští však upozorňují na to, že původní cyklotrasa vznikla před čtyřmi lety s využitím dotace, což město k její obnově zavazuje. Celkové investice do stavby a oprav už přesáhly 16 milionů korun. „To by byly z naší strany zmařené investice,“ konstatoval starosta Kopínec.

Dodal, že vybraná trasa je nevhodná kvůli poloze i majetkoprávním vztahům. „Vede mimo stávající komunikace, přes podmáčené pozemky. Stavebně, ale také majetkoprávně by šlo o velmi složitý a zdlouhavý proces,“ vysvětlil Kopínec.

Karlovice však chtějí před opravou původní trasy počkat na protipovodňové úpravy řeky Opavy. A na ty ještě není hotový ani projekt.

„Voda cyklotrasu na karlovické straně úplně zničila, když se řeka vrátila do svého koryta. Totéž se stalo v roce 1997. Prostá oprava by byla riziková, musíme napřed vyřešit ochranu území,“ objasnil Kočí. Vznik alternativy je podle něj technicky řešitelný a spojení tam je už teď, není ale celoročně sjízdné.

Situační mapka cyklostezky mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi na Bruntálsku (23. prosince 2025)

Nicméně obě strany avizují, že budou dál jednat, pro obyvatele z obou stran je spojení velmi důležité a momentálně jezdí na kole po silnici.

Vrbenští zastupitelé souhlasili s tím, že se vrbenská část napojí na novou trasu, pokud ji Karlovice na svém katastru vybudují. Karlovice zase avizovaly, že nová trasa nemá zcela nahradit tu původní, jen být možností spojení do doby, než se původní trasa obnoví.

Obnova cyklotras zničených povodní dále probíhá i v dalších částech Moravskoslezského kraje. Například Slezská magistrála mezi Krnovem a Úvalnem je stále nesjízdná. „Právě se projektuje,“ informovala mluvčí Krnova Dita Círová. Město už na obnovu získalo dotaci, a pokud administrativní proces poběží hladce, obnova může příští rok začít.

Čtyři miliony na cyklostezku podél řeky a dalších deset na regulaci břehů si na rok 2026 vyčlenila i Opava. „Vše v součinnosti s Povodím Odry, aby se rekreační využití maximálně propojilo s protipovodňovými opatřeními,“ konstatoval mluvčí města Roman Konečný.

Novou podobu aktuálně Opava hledá pro Hozovo nábřeží bezprostředně navazující na sídliště Kateřinky.

