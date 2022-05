Čtrnáctiletý cyklista bez přilby skákal po skalách. Při pádu se těžce zranil

Nehoda se stala v neděli před šestnáctou hodinou v prostoru bývalého břidlicového dolu Šífr poblíž obce Svobodné Heřmanice. Lokalita je vyhledávaným turistickým místem, v tamním jezeru pravidelně trénují potápěči. Oblíbenou je však lokalita díky skalnatému terénu i pro cyklisty.

Čtrnáctiletý chlapec však při jednom ze skoků mezi skálami upadl. „Podle informací záchranářů se pohyboval v tamním členitém terénu, patrně bez přilby, přičemž při skoku havaroval. Utrpěl při tom poranění hlavy a mozku, jeho krevní oběh selhával,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že na místo vyjela sanitka a povolán byl i vrtulník.

Posádky zahájily chlapcovu resuscitaci a pět minut prováděli přímou i nepřímou srdeční masáž. „Za podpory léků se jim podařilo obnovit pravidelnou činnost srdce, pacient byl zaintubován a připojen k přístrojem řízené ventilaci,“ popsal Humpl zásah.

Poté zraněnému připevnili krční límec a uložili ho do vakuové matrace. Nakonec chlapce přenesli do vrtulníku, který ho transportoval do Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.