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Cyklista při sjíždění trailové tratě narazil do stromu. Vážně si zranil hlavu i páteř

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  10:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Cyklista se v sobotu vážně zranil při sjíždění trailové tratě v Malé Morávce na Bruntálsku. Po nárazu do stromu jej do nemocnice přepravil vrtulník.

Čtyřiatřicetiletý muž po nehodě zůstal v bezvědomí. Svědci události přivolali zdravotnickou záchrannou službu a do příjezdu záchranářů mu poskytovali první pomoc. Informoval o tom mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

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„Dispečerka zdravotnického operačního střediska využila při hovoru se svědky videopřenos, díky němuž mohla lépe posoudit stav zraněného a kontrolovat poskytování první pomoci. Na místě zasahovali pozemní posádky z Rýmařova, letečtí záchranáři a horská služba,“ řekl.

V době příjezdu záchranářů byl muž již při vědomí. Utrpěl vážná poranění hlavy, páteře a rukou. Záchranáři ve spolupráci s horskou službou provedli celotělovou imobilizaci, ošetřili jeho zranění a podali mu potřebné léky. Vrtulník jej přepravil ve stabilizovaném stavu do Fakultní nemocnice Ostrava.

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