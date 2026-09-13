Čtyřiatřicetiletý muž po nehodě zůstal v bezvědomí. Svědci události přivolali zdravotnickou záchrannou službu a do příjezdu záchranářů mu poskytovali první pomoc. Informoval o tom mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
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„Dispečerka zdravotnického operačního střediska využila při hovoru se svědky videopřenos, díky němuž mohla lépe posoudit stav zraněného a kontrolovat poskytování první pomoci. Na místě zasahovali pozemní posádky z Rýmařova, letečtí záchranáři a horská služba,“ řekl.
V době příjezdu záchranářů byl muž již při vědomí. Utrpěl vážná poranění hlavy, páteře a rukou. Záchranáři ve spolupráci s horskou službou provedli celotělovou imobilizaci, ošetřili jeho zranění a podali mu potřebné léky. Vrtulník jej přepravil ve stabilizovaném stavu do Fakultní nemocnice Ostrava.