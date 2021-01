Zakašlat a vyplivnout. Ostravská nemocnice začne testovat covid i ze slin

Laboratoře AGELLAB dostaly totiž jako první na Moravě povolení Státního zdravotního ústavu provádět vyšetření ze vzorku slin a odběrové místo Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice začne už od pondělí tento šetrnější způsobe odběru vzorku na test bezplatně nabízet.

„Stačí, aby lidé několikrát zakašlali do roušky a poté vyplivli do malé zkumavky za pomocí trychtýře své sliny. Pacient ale nesmí před odběrem kouřit, pít, jíst nebo žvýkat žvýkačku. O tom bude včas poučen. Mezi další výhody patří i lepší a delší stabilita vzorku. Výsledek testu bude dostupný v den doručení vzorku do laboratoře,“ popsala vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravě-Vítkovicích Hana Bílková Fránková.

Podotkla, že nová metoda odběru byla otestována v rozsáhlé studii, která prokázala dokonce vyšší citlivost než u výtěru z nosohltanu a je schválená pro klinické použití. Přesto se laboratoř rozhodla pro vlastní interní kontrolu.

Nejprve budou odebírat vzorky dvěma způsoby

„V prvních dvou týdnech budeme klientům ve vítkovické nemocnici odebírat vzorky ze slin i nosohltanu, abychom mohli výsledky porovnat a ověřit si spolehlivost vyšetření i správnou techniku odběru slin,“ dodala mikrobioložka.

Když výsledky dopadnou dobře, přednost pak dostane šetrnější odběr slin, ze kterých laboratoř zjišťuje přítomnost koronaviru podobně jako z biologického vzorku získaného výtěrem nosohltanu. K provádění PCR vyšetření ze vzorků slin jsou ale nutné jiné přístroje. Ostravská laboratoř si je půjčila od výrobce.

„Novou testovací metodu vyvinula česká start-upová firma Diana Biotechnologies, s níž laboratoře AGELLAB spolupracují již od začátku druhé vlny pandemie covid-19.

Laboratoře klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravě–Vítkovicích byly prvním soukromým subjektem, který při vypuknutí koronavirové epidemie v Česku získal od Státního zdravotního ústavu povolení testovat přítomnost koronaviru a dodnes patří v republice mezi nejvýkonnější testovací laboratoře.