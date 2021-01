Lidem s potížemi po prodělaném covidu pomohou v kraji nemocnice i lázně

V Moravskoslezském kraji vznikají postcovidová centra a některá sanatoria, lázně i rehabilitační oddělení nově nabízejí programy pro pacienty, kterým koronavirus poškodil plíce nebo celkově zhoršil zdravotní stav.



Zřízení nového centra postcovidové péče oznámila v pondělí například nemocnice v Karviné-Ráji, která léčí pacienty s těžší koronavirovou nákazou již od loňského května.



„Karvinský region prošel třemi vlnami epidemie. Mnozí pacienti si stěžují na přetrvávající potíže, zejména bolesti páteře a hlavy, únavu či problémy s dýcháním. Proto jsme se po dohodě s krajem rozhodli nabídnout pomoc lidem, u kterých onemocnění covid-19 zanechalo následky na jejich zdraví,“ uvedl ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.

„Cílem nového centra je podchytit pacienty s chronickými potížemi a včas je začít léčit. Předpokládáme převažující dechové obtíže, proto bude centrum odborně zastřešovat pneumolog. Ten pak také bude rozhodovat o dalších návazných vyšetřeních týkajících se výkonnosti kardiovaskulárního aparátu, neurologických potíží či potíží s viděním,“ uvedl kardiolog a náměstek ředitele pro léčebnou péči Miroslav Homza s tím, že výstupem komplexního vyšetření může být i indikace k rehabilitačnímu pobytu.

Karvinská nemocnice proto navázala spolupráci se Sanatorii Klimkovice, jež nově nabízejí hospitalizovaným i ambulantním pacientům po prodělaném covidu možnost rekonvalescence v jejich odborném léčebném ústavu.

„Našim hospitalizovaným pacientům zařídíme převoz do lázní přímo z nemocnice, tedy takzvaný překlad z lůžka na lůžko. První pacienti by mohli do Klimkovic odjet už tento týden,“ dodal Žolnerčík.

Klimkovice nově nabízejí léčebně-rehabilitační pobyty indikovaným pacientům po těžším covidu na účet zdravotních pojišťoven.

Nemocní se zotavují týdny, těžké případy i tři měsíce

„Cílenou rehabilitací lze řešit postcovidový pokles fyzické i psychické kondice, bolesti svalů a kloubů, únavový syndrom, svalovou slabost, dechovou nedostatečnost, případně zhoršení chronických onemocnění. Tým zdravotníků sestaví rehabilitační plán a určí procedury na míru každému klientovi s ohledem na jeho stav a kondici,“ řekla vedoucí fyzioterapií klimkovických lázní Romana Holáňová.

Léčebné pobyty by tam měly trvat 28 dní. Ambulantní pacienti mohou o vypsání návrhu na péči požádat své praktické či odborné lékaře. Vybrat si přitom mohou z více zařízení v kraji, kde se chtějí zotavit.

Už několik týdnů poskytují rehabilitační péči pacientům po covidu také Horské lázně Karlova Studánka či karvinské Lázně Darkov, kde se doléčuje první skupina šesti pacientů, ale také plicní sanatorium v Jablunkově, kde aktuálně rehabilituje 35 pacientů po covidu.

„Většinou k nám přijíždějí přímo z nemocnic senioři, kteří už nejsou covid pozitivní, ale po těžké nemoci jsou tak zesláblí, že je musíme nejdříve znovu učit chodit, a mají tak těžce poškozené plíce, že u nás stráví průměrně šest týdnů, někdy až tři měsíce,“ řekl primář Sanatorií Jablunkov Ivan Tudík.

Sanatorium léčí i nakažené pacienty, nyní 22. „S léčbou plic máme dlouholeté zkušenosti a k dispozici všechny vyšetřovací metody včetně rentgenu. Dnes přišli do mé ambulance na kontrolu tři covidoví pacienti z prosince a všichni se zotavili tak dobře, že už nemají na plicích žádný nález,“ dodal primář Tudík.

Postcovidovým pacientům se věnuje například i rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Ostrava.