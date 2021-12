V kraji přibývá lidí s těžkým průběhem covidu, nemocnicím chybí přístroje

Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 v regionu postupně klesá k osmi stům, přičemž před týdnem jich bylo o 200 víc. Problém ale je, že stoupá počet nemocných, kteří potřebují intenzivní péči a nepřežijí bez napojení na přístroj ECMO. Těch je však velmi málo. Dramatická situace tak nastala například uplynulý pátek.

„Z nemocnic v kraji byli hlášeni tři nakažení lidé indikovaní k napojení na přístroj ECMO, který nahrazuje činnost nefunkčních plic, případně srdce. Bez přístroje by ti lidé nepřežili, ale my měli volný jen jeden,“ popsal situaci Peter Sklienka, primář kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve Fakultní nemocnici Ostrava.

V regionu má kromě fakultní nemocnice přístroje ECMO jen Nemocnice Agel Třinec-Podlesí. „Jsou čtyři a primárně je využíváme pro kardiochirurgii, ale od loňska i pro léčbu lidí nakažených covidem. Nyní jsou tři obsazené a jeden musí zůstat volný pro pacienty kardiochirurgie,“ uvedl Radim Špaček, vedoucí lékař ECMO programu v Podlesí.

Další přístroje jsou až za hranicemi kraje, ale všichni zdravotníci při záchraně životů spolupracují. „Páteční situaci jsme vyřešili tak, že jednoho pacienta jsme vzali my, druhého Podlesí a třetího Fakultní nemocnice Olomouc,“ řekl Sklienka.

Pomoct chce i kraj

Na problém upozornil i hejtman. „Na krizovém štábu probereme nákup mobilního ECMO zařízení, protože těch je nyní kritický nedostatek,“ okomentoval Vondrák údaje o epidemii, které v pondělí zveřejnil na sociálních sítích.

V úterý na dotaz MF DNES dodal, že o návrhu na investici do zařízení pro fakultní nemocnici budou ve čtvrtek rozhodovat zastupitelé kraje.

Vondrák už měsíc zveřejňuje i týdenní přehledy nejtěžších pacientů, kteří po nákaze koronavirem končí v péči KARIM. Seznamy neobsahují jména, pouze věk a stupeň podpory dýchání, případně informace o odpojení a úmrtí. Z přehledů i tak vyplývají tři základní fakta.

Zaprvé na ECMO bojují o svůj život především mladší lidé ve věku kolem 30 až 50 let. Zadruhé všichni mají společné to, že nejsou očkovaní. A zatřetí: každý týden je jich víc.

Nemocnice shání další přístroj, ale nejde to

Před měsícem bylo na konci týdne napojeno na ECMO ve fakultní nemocnici šest lidí ve věku od 27 do 63 let. Ale protože někteří jsou na přístroji závislí dlouhé týdny, do minulého pátku jejich počet vystoupal až na deset.

Víc přístrojů ECMO fakultní nemocnice pro covidové pacienty nemá. Lidí, kteří přístroj potřebovali, ale bylo víc. Některé lékaři odpojili, protože se jejich stav zlepšil, jiní zemřeli. A jednomu pacientovi, který na tom byl trochu lépe, zajistili okysličování krve jinou, méně výkonnou metodou.

„Máme jedenáct ECMO přístrojů včetně čtyř mobilních, které využíváme k napojování pacientů, pro které vyjíždíme do jiných nemocnic. Ale jeden přístroj musí zůstat volný pro náhlá oběhová selhání necovidových pacientů a další pro kardiochirurgické operace. Takže jsme ve velmi složité situaci,“ přiznal primář Sklienka.

Očkujte se, jinak přijde další vlna, radí primář

Moravskoslezský kraj kvůli covidu už na jaře zaplatil fakultní nemocnici nový ECMO přístroj za téměř 2,4 milionu korun. Teď chce nemocnice s pomocí kraje koupit další. To ale není tak jednoduché.

„Zoufale sháníme další ECMO zařízení k zakoupení i k zapůjčení. Jenže na trhu jsou vyprodaná a v nemocnicích využívaná. Snad se nám nakonec podaří zařízení získat, ale na dodávku budeme čekat nejméně několik týdnů,“ nastínil primář.

Podle něj je jediný způsob, jak mohou lidé zabránit tomu, aby jim covid zdevastoval plíce a oni potřebovali zachraňovat pomocí ECMO.

„Dostávají se k nám lidé z plného zdraví, jen někteří mají třeba vyšší tlak nebo lehkou nadváhu, ale žádné vážné nemoci. Všichni jsou neočkovaní. Proto apeluji na obyvatele kraje, aby se nechali proti covidu očkovat. Není jiné účinné a bezpečné cesty, jak se chránit. I když teď nákaza polevuje, není konec. Pokud nebude populace proočkovaná, přijde další vlna,“ dodal lékař.