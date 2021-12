Virus dál zpomaluje. Moravskoslezský kraj má druhé nejnižší číslo R

„Jistý optimismus nabízí i pokles reprodukčního čísla R, které je v našem kraji na hodnotě 0,79,“ okomentoval vývoj hejtman Ivo Vondrák, který včera kromě statistických údajů z regionu zveřejnil také srovnání regionů.

Z přehledu plyne, že republikové reprodukční číslo R, které podle údajů za poslední týden odhaduje, kolik dalších lidí průměrně nakazí každý pozitivní jedinec a jak se bude epidemie dál šířit, je 0,86.

Moravskoslezský patří mezi pět krajů, které jsou pod touto hranicí. A v celkovém srovnání je dokonce druhý nejlepší po Olomouckém, jehož R je 0,77. Souvisí to ale s tím, že oba kraje patřily nedávno k nejpostiženějším a do změny výhledu se promítá současný pokles nakažených.

V přepočtu nových případů nákazy za týden na 100 tisíc obyvatel je zatím kraj uprostřed tabulky, na sedmém místě ze čtrnácti, s číslem 1 119,6. Nejhůř je na tom Zlínský kraj s počtem 1 335,4.

Příznivá není ani situace v moravskoslezských nemocnicích. S nemocí covid-19 tam leží téměř tisíc pacientů, což jsou stále nejvyšší hodnoty od loňského jara.

Jsou neočkovaní a bez přístrojů by nepřežili

Například na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve Fakultní nemocnici Ostrava přibývá mladších lidí v těžkém stavu, kteří by nepřežili bez přístrojů.

Hejtman už potřetí zveřejnil na sociálních sítích přehled pacientů beze jmen, ale s uvedením jejich věku a stupně podpory dýchání, kteří leželi na klinice v týdnu od 29. listopadu do 5. prosince.

Nejvyšší stupeň, mimotělní podporu života pomocí ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) potřebovalo už devět lidí od 31 do 64 let, většina z toho byli čtyřicátníci. Další dva ve věku 51 a 53 let byli od přístrojů odpojeni, ale jejich léčba pokračuje. Nikdo z těchto lidí není očkovaný. To platí i o většině pacientů na plicních ventilátorech.