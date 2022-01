Kraj má nejvíc obětí covidu, i tříletého. Lékaři apelují na očkování dětí

Kraj nyní patří mezi nejméně zasažené v zemi, na epidemii ale doplácí nejvíc. Už se nakazilo téměř 290 tisíc jeho obyvatel a 4 600 z nich zemřelo. Je to nejvyšší číslo v zemi.

Smutné prvenství drží kraj dlouhodobě. A denně přibývají nové oběti. Třeba 1. prosince, kdy v nemocnicích leželo asi tisíc nakažených, zemřelo 32 lidí. Pak počty postupně klesaly. V úterý 4. ledna leželo v nemocnicích v kraji 472 pacientů s covidem a zemřeli dva lidé.

První prosincový víkend zemřelo ve Fakultní nemocnici Ostrava i první dítě z regionu nakažené koronavirem. Chlapec z Frýdecko-Místecka, který měl i jiné nemoci, se kvůli covidu nedožil ani třetích narozenin. Celkem zemřelo v Česku už osm dětí ve věku do 14 let a dalších osm mladých lidí ve věku do 24 let.

Ačkoli u dětí covid většinou probíhá mírně či zcela bez příznaků, pediatři doporučují jejich očkování již ve věku od pěti let.

„Důvodů, proč pediatrická společnost doporučuje očkování dětí, je víc: riziko infekce a vyřazení ze školního kolektivu, riziko nákazy dalších lidí i následné potíže, hlavně postcovidový syndrom PIMS-TS, který může vést až k oběhovému selhání,“ řekl přednosta dětské kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jan Pavlíček.

S postcovidovým syndromem léčili už 30 dětí

Postcovidový syndrom mají i kojenci, ale převažují školáci. Ve fakultní nemocnici už léčili 30 dětí.

„V létě byl klid, ale vždy se objevují po odeznění vrcholu covidové vlny. Teď jich léčíme šest. Většina neměla příznaky covidového onemocnění. Nákazu zpětně potvrdily testy, až když se děti dostaly k nám na jednotku intenzivní péče,“ uvedl přednosta Pavlíček, který se specializuje na dětskou kardiologii.

A právě zánět srdečního svalu bývá největší a nejčastější komplikací u PIMS-TS. Jedno z batolat kvůli tomu leží v nemocnici pátý týden.

„Je to jeden z důvodů, proč doporučujeme očkování dětí od pěti let. Vakcínu nabízíme i v naší ambulanci. Už jsme naočkovali přes devadesát dětí. Žádné z nich nemělo po vakcíně problémy,“ dodal lékař.

Ve fakultce očkovali už přes tisícovku dětí

Fakultní nemocnice očkuje mladší děti dvakrát týdně také na Černé louce. „Celkem jsme od 21. prosince do úterý naočkovali 1 147 dětí ve věku od pěti do 11 let,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

V úterý začalo očkování menších dětí i v Nemocnici Agel Ostrava-Vítkovice. Mezi prvními dostal vakcínu i téměř osmiletý Jan. „V rodině jsme očkovaní všichni, abychom se chránili před nákazou. Má to i jiné výhody. Syn říkal, že když bude očkovaný, nebude se muset ve škole testovat,“ zmínila jeho matka.

Ochranu uvedla jako důvod i matka devítiletého Jakuba a jedenáctileté Barborky, která děti držela při očkování za ruku, aby se nebály.

Menší děti už očkují i v havířovské či Městské nemocnici Ostrava. Dnes začínají nemocnice v Novém Jičíně i v Karviné-Ráji, příští týden se přidá také frýdecko-místecká.