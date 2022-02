Nákaza v Moravskoslezském kraji zatím nepolevuje, přibývá i hospitalizovaných

V minulém pracovním týdnu přibývaly v regionu průměrně čtyři tisíce nakažených denně s rekordním úterkem, kdy jich bylo 6 350. Vysoké číslo se udrželo i v sobotu, ačkoli víkendy bývají klidnější. V neděli ale razantně kleslo – podle Chytré karantény přibylo 1 033 nakažených.

„Je to nejnižší počet za poslední tři týdny,“ okomentoval o víkendu vývoj hejtman kraje Ivo Vondrák. „Nejhorší ale bývá počátek týdne, takže si ještě počkáme na potvrzení trendu poklesu nakažených,“ dodal.

Jenže hned včera bylo opět zjištěno 4138 lidí nově nakažených koronavirem. Proti minulému týdnu, kdy pondělní přírůstek představoval 2930 pozitivně testovaných, je to nárůst o 1208 případů.

„Pondělí je opět ve znamení růstu nově pozitivně testovaných. Bohužel, stále nám kontinuálně narůstá v kraji i počet hospitalizovaných. Je to dáno průnikem varianty omikron do starší populace. Do tohoto vstupuje další rozvolnění, o kterém tvrdím, že je stále velkým rizikem,“ reagoval na vývoj hejtman Ivo Vondrák.

Jeho slova potvrzuje současný stav v nemocnicích. Počty hospitalizovaných s onemocněním covid19 se v regionu drží už déle nad čtyřmi sty, včera vzrostly na 465. Délka pobytu v nemocnici je kratší než při nákaze deltou, ale přibývají noví pacienti, hlavně chronicky nemocní lidé starší 60 let.

Místo kožního oddělení opět covidová stanice

„Roste počet hospitalizovaných pacientů s covidem a vysoký je i počet zaměstnanců, kteří jsou kvůli nemocenské, karanténě nebo ošetřování člena rodiny mimo pracoviště,“ uvedla mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská.

Zatímco koncem ledna tam leželo 19 covidových pacientů, včera už 49. A na odděleních chybělo z různých důvodů 243 z 1 576 zdravotníků, z toho devadesát jich má covid. Nemocnice proto tak jako řada jiných omezila plánovanou péči na operačních sálech i v ambulancích.

Fakultní nemocnice Ostrava včera opět otevřela další covidovou stanici na kožním oddělení. „V pátek u nás leželo 59 covidových pacientů, v pondělí 81, z toho osm na JIP. Dvě třetiny nakažených jsou chronicky nemocní, často imobilní lidé starší šedesáti let,“ řekla mluvčí zařízení Petra Petlachová s tím, že ve zlepšení doufají koncem února.