Boj proti horku. V odolnosti nečekaně uspěla města z kraje, nejlépe Rychvald

O první místo se s Nejdkem na Karlovarsku dělí Rychvald na Karvinsku. „Tak to jste mě překvapil, vůbec o tom nevím. Ale o to větší mám radost,“ reagovala starostka takřka osmitisícového Rychvaldu Dagmar Pížová.
Hodnocení tvoří odborníci podle družicových snímků všech unijních měst nad pět tisíc obyvatel, ze kterých hodnotili pět kategorií: rozlohu a stav vegetace i vodních zdrojů, propustnost povrchů, tepelné podmínky a přírodní rozmanitost.
A ve všech Rychvald boduje. Navíc se v české top 10 umístil také Jablunkov na šesté příčce, Šenov na deváté a Vratimov nedaleko Ostravy na desátém místě.
Soustava rybníků a málo paneláků
V Rychvaldu přitom připouštějí, že v tomto ohledu přejí městu i přírodní podmínky. „Jistě nám k lepšímu klimatu přispívá soustava rybníků. Nemáme tady žádné větší panelové sídliště, zástavba je naopak rozptýlená a většinou jde o rodinné domky,“ vypočítala Pížová.
Radnice se podle ní snaží tento stav udržet, či spíše rozvíjet. „Betonujeme jen v nejnutnějších případech, naopak se snažíme dělat přírodě blízká opatření. Například i parkoviště se snažíme vytvořit s propustným povrchem,“ doplnila starostka.
Spíše než horko a sucho tuto lokalitu v minulosti trápil smog. „Když byla podzimní nebo zimní inverze, tak to bylo špatné. Ale i tady se situace hodně zlepšila,“ podotkla Pížová.
V případě Rychvaldu odborníci ze satelitního snímku vyčetli 95 procent podílu vegetace s vysokou vitalitou, 1 509 metrů čtverečních zeleně na jednoho obyvatele a jen 184 metrů čtverečních nepropustného terénu na jednoho obyvatele.
Ostrava má novou strategii
Že nejde pro Rychvald o náhodný výsledek, potvrzují i statistická čísla. Právě toto město se totiž umístilo v rámci kraje na prvním místě v poměru úbytku a navýšení počtu obyvatel.
Na předních místech tabulky skončil jak v absolutním počtu nových občanů, tak i v přepočtu nárůstu na tisíc lidí.
Dalším úspěchem regionu je fakt, že u sídel nad sto tisíc obyvatel skončila nejlépe Ostrava. Ta patří mezi první česká města se strategií adaptace na změnu klimatu.
„Ve městě tak přibyly stromy, zeleň, vodní prvky, zelené střechy, revitalizovány byly parky, důraz je kladen na hospodárné nakládání se srážkovými vodami,“ sdělila magistrátní mluvčí Gabriela Pokorná.
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Města se učí čelit horkým létům, stromy přibývají pomalu, pomáhají pítka a mlžítka
Ostrava nyní aktualizuje pocitovou mapu. Obyvatelé posílali náměty, kde v době veder pociťují největší horko a kde je naopak mnohem příjemněji. Získaná data zpracovávají odborníci.
Rychvald se v celkovém evropském žebříčku umístil na 26. místě. Zvítězilo polské město Piwniczna-Zdrój ležící u slovenských hranic, na druhé příčce se umístil Echinos z Řecka a na třetím místě finské sídlo Ii.
Žebříček sestavila polská společnost MGGP Aero ve spolupráci s univerzitami v polské Varšavě a Lodži.
„Cool City Index budeme každoročně aktualizovat,“ konstatoval projektový manažer Cool City Indexu Lukasz Slawik. „Vznikl jako reakce na potřeby měst, která nemají aktuální informace potřebné k adaptaci na změnu klimatu,“ dodal Slawik.
Rychvald leží nedaleko Ostravy, územně však patří na Karvinsko.
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