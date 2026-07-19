OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole
KVÍZ: Před 90 lety poprvé vyjela Slovenská strela. Co víte o železniční legendě?
Aerodynamická kráska, která ohromovala a stále ještě udivuje nejen ladností, ale také technickým provedením a rychlostí. Československý železniční motorový vůz Slovenská strela vyjel na svou linku...
Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku
Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...
Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours
V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...
Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy
Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...
Slovenská strela slaví. Proč se nejmenuje Létající Slovák a co ji pojí s Göringem?
Tatra Kopřivnice se ze své historie pyšní více ikonickými unikáty, ale motorový rychlovlak Slovenská strela přece jen zaujímá takřka výsadní místo. Tento aerodynamický technický skvost právě 13....
OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole
Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...
Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku
Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...
Hanojská věž, jejíž řešení by trvalo miliardy let. Muzeum láká na hlavolamy
Na výstavu, na níž děti dokážou odložit své mobily a klidně i na hodinu na ně zapomenout, láká bílovecké muzeum. V jeho podkroví je až do září k zhlédnutí expozice hlavolamů známého sběratele Dušana...
Umělá inteligence nemá vkus, ale zrychlí vás, říká pořadatel obřího AI festivalu
Největší tuzemskou akci zaměřenou na umělou inteligenci chystá na 15. září do ostravského Gongu platforma CERNA.AI, působící v rámci krajské organizace Černá kostka. „Nechceme lidem jen vyprávět, co...
Okolo 150 mladých dobrovolníků z celého Česka pomáhalo na Osoblažsku
Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt SummerJob, v jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným lidem. Během jednoho...
V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě žirafy. Po 11 letech
V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
Františka, Marie a Anna. Poslední kámen uzavřel válečný příběh hostinské rodiny
Poslední pamětní kámen uzavřel příběh, jehož detaily neznali ani současní členové rodiny. Před Obecním domem v Mokrých Lazcích na Opavsku byl uložen kámen zmizelých Františce Silbersteinové z tamní...
BMW narazilo zezadu do pionýra, jeho řidič letěl přes kapotu. Na místě zemřel
Smrtelnou dopravní nehodu od čtvrteční noci vyšetřují policisté z Krnova. Na obchvatu města tam BMW zezadu narazilo do malého motocyklu Pionýr, motocyklista na místě zemřel. Policisté žádají...
Radegast vymění stáčecí linku, lahve naplní ve Velkých Popovicích a v Plzni
Lahvový Radegast se bude zhruba půl roku vyrábět mimo domovské Nošovice na Frýdecko-Místecku. Pivovar na konci září odstaví dosluhující stáčecí linku a během podzimu a zimy jej ve výrobě lahvového...
Neničte nám to naše nic. Na Bruntálsku protestují proti stavbě větrníků
Plánovaná výstavba větrného parku v Rýžovišti na Bruntálsku vyvolala bouřlivé veřejné projednání, při kterém místní vyjádřili nesouhlas se zásahem technických staveb do krajiny Nízkého Jeseníku....
Nový parkovací dům v ostravské fakultní nemocnici uvolní stovky míst pro pacienty
Fakultní nemocnice Ostrava zprovoznila nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců výrazně uvolní kapacity pro pacienty a jejich doprovod. Investice za více než...
USK míří v Eurolize do Bourges, Žabiny zahájí kvalifikaci proti Crvené zvezdě
Basketbalistky ZVVZ USK Praha se utkají v Eurolize v základní skupině D s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konut, nebo Panathinaikos...