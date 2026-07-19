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OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Autor: , ,
  11:11
Colours of Ostrava 2026

Colours of Ostrava 2026 | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
30 fotografií
Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili nejrůznější módní kreace, přitom ani déšť nebyl vždy na škodu. Najdete se na třiceti fotografiích z festivalu mezi fanoušky Colours?
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