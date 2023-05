Historii Colours of Ostrava připomene unikátní výstava, platit se bude bezhotovostně

Mezi headlinery vystoupí One Republic, Macklemore, Ellie Goulding či nigerijská superstar Burna Boy.

Během svého rozlučkového turné do České republiky vůbec poprvé zavítá světová hudební legenda z Brazílie Gilberto Gil. „Definoval ve svém regionu hudbu na mnoho let. Na turné jede se svou hudební rodinou,“ uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Unikátní hudební zážitek lidem nabídne také společný koncert aboridžinského zpěváka Granta Ngulmiya Nundhirribaly a jeho syna, australského klavíristy Luka Howarda, a to společně se smyčcovou sekcí Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Program oživí i multimediální expozice s názvem Colours XXperience. Ta se bude nacházet v zatím veřejnosti nepřístupných prostorách industriálních sklepů Dolních Vítkovic a podílí se na ní sedm multimediálních umělců.

Velké téma bude udržitelnost

„Pracují například s fotografií či videem. Do sklepních prostor chceme převést dvacet let emocí a zážitků spojených s Colours of Ostrava. Výstava bude reagovat i na pohyb návštěvníků,“ vysvětlil dramaturg festivalu Filip Košťálek.

Největší organizační novinkou letoška je zcela bezhotovostní systém, který bude platit na všech prodejních místech festivalu. Možné tak bude platit pouze platebními kartami, telefony či hodinkami.

„Zkušenosti ukazují, že platby kartami velmi zrychlují a zpohodlňují obsluhu. Také nebudete muset hlídat hotovost, kterou máte právě u sebe, a vybírat z bankomatu,“ okomentovala změnu ředitelka.

Colours of Ostrava se letos hodlá zaměřit na udržitelný rozvoj. Stejně jako minulý rok se však budou nápoje podávat v jednorázových kelímcích. „V našem případě vratné kelímky nejsou to nejšetrnější řešení, protože nemáme možnost je omývat na místě,“ doplnila Holušová.