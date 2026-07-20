Byla to vydařená show, pozlobila nás jen bouřka, hodnotí nový šéf Colours

Čtyřdenní festival Colours of Ostrava sice skončil, už se však připravuje nový ročník a v prodeji jsou první lístky na zatím neznámé interprety
„Potěšily mě novinky, které jsme v areálu festivalu provedli, a osvědčily se. Člověk si něco vysní, přitom nemá jistotu, jak bude co fungovat, třeba nová Steel Stage, která fungovala nejen jako scéna sama o sobě, ale jako místo, kde si lidé sednou, dají si něco dobrého a k tomu si poslechnou hudbu z celého světa,“ přiblížil nový ředitel Colours Filip Košťálek.
„Překvapilo mě, jak až moc tohle fungovalo a že se našemu týmu podařilo vše postavit tak, jak jsme plánovali. Také mě potěšilo větší spojení mezi hudebními a diskusními částmi areálu v rámci diskusního fóra Meltingpot,“ uvedl.
Kolik jste toho sám stihl?
Méně, než bych chtěl, areál je obří a nelze být všude, minimálně je to hodně těžké. Ale zašel jsem se podívat na všechny scény, z čehož mám obrovskou radost.
Co Zlata Holušová, která vám loni předala žezlo v rámci Colours, přijela se podívat? Někteří totiž kritizují posun festivalu ke komerční scéně.
Ano, užili jsme si společně nejen skvělý koncert Mobyho. Jsem moc rád, že je s námi. Obecně si nemyslím, že se zvýšil větší díl elektronické hudby, je to podle mě podobné jako v uplynulých letech. Interpreti byli velmi spokojeni a vřele nám děkovali. Moby dokonce říkal, že Ostravu asi trochu podcenil. Že to tady pro něj bylo vážně strhující. Pro nás to je pocta a potvrzení toto, o čem má být festival. O sdílení, o tom být spolu, objevování věcí.
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Kdybyste to měl říci jedním slovem, jaký byl 23. ročník Colours of Ostrava?
Pokud bych to měl shrnout jedním slovem, tak to byl „úspěšný“ ročník. Vydařená show. Do té míry, že přinesla některé výzvy, které letní festivaly přináší, zejména počasí, které nás sice potrápilo, ale nemyslím si, že by na atmosféře Colours of Ostrava ubralo.
„Počasí nás zlobilo...“
Hodinu a půl jste evakuovali areál, jak to poznamenalo chod festivalu?
Počasí nás zlobilo. Není to nic neobvyklého, po celém světě vidíme, že dochází k velkým povětrnostním anomáliím. V pátek jsme museli na chvíli přerušit program, protože jsme se rozhodli pro zachování maximální bezpečnosti pro celý areál, účinkující i návštěvníky. Ta je pro nás na prvním místě. Naštěstí to velmi rychle přešlo, prostě letní bouřka. A program se nám podařilo opět rozjet. Myslím si, že se to pak i podepsalo na skvělém výkonu Ibrahima Maaloufa, který vystoupil po tom velkém dešti a odměnil diváky nezapomenutelným koncertem, i když tomu předcházela hodinu a půl trvající evakuace návštěvníků.
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Jaké koncerty byly podle vás nejlepší?
Těch vynikajících bylo více. Hvězdou letošního ročníku byl jednoznačně Moby, který na hlavní scéně prokázal svůj status živé legendy. Samotný závěr Colours pak byl velkolepý pod taktovkou Lorde a Teddyho Swimse. Ukázalo se, že oba tito headlineři dokážou bavit davy a umí překvapovat. Myslím si, že novozélandská Lord byla pro mnohé překvapením a Teddy Swims, to už byl bonbonek na konec. Obecně se Colours ukázaly takové, jak je lidé všeobecně znají. Že nejde jen o festival s hlavní scénou, ale o festival, kde se objevuje hudba napříč scénami. Všude bylo plno, živo a velmi dobře nám fungoval také Meltingpot.