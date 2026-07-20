Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byla to vydařená show, pozlobila nás jen bouřka, hodnotí nový šéf Colours

Martin Jiroušek
  14:00
Ani rozmary počasí nedokázaly pokazit 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Ten si letos prošel generační obměnou pod vedením nového ředitele Filipa Košťálka, který nahradil Zlatu Holušovou. Akce vyvrcholila o víkendu koncerty světových hvězd jako Lorde nebo Moby a pořadatelé již bezprostředně po skončení festivalu zahájili předprodej vstupenek na nadcházející rok.

Čtyřdenní festival Colours of Ostrava sice skončil, už se však připravuje nový ročník a v prodeji jsou první lístky na zatím neznámé interprety

„Potěšily mě novinky, které jsme v areálu festivalu provedli, a osvědčily se. Člověk si něco vysní, přitom nemá jistotu, jak bude co fungovat, třeba nová Steel Stage, která fungovala nejen jako scéna sama o sobě, ale jako místo, kde si lidé sednou, dají si něco dobrého a k tomu si poslechnou hudbu z celého světa,“ přiblížil nový ředitel Colours Filip Košťálek.

„Překvapilo mě, jak až moc tohle fungovalo a že se našemu týmu podařilo vše postavit tak, jak jsme plánovali. Také mě potěšilo větší spojení mezi hudebními a diskusními částmi areálu v rámci diskusního fóra Meltingpot,“ uvedl.

Filip Košťálek se kolem hudby pohybuje už více než 10 let. V ostravském Cooltouru pořádal své první koncerty a filmové noci, stál také za soutěží studentských kapel Break It a sám se pod přezdívkou Dr. Zeppelin postavil za mixážní pult. Od roku 2015 je spojen s festivalem Colours of Ostrava, kde začínal jako brigádník v produkčním týmu, ale rychle se propracoval až k dramaturgii. Nyní se stal uměleckým ředitelem festivalu.
Zahájení: umělecký šéf Filip Košťálek (vlevo) a zakladatelka Zlata Holušová (uprostřed) Colours of Ostrava 2025, první den festivalu (16. července 2025)
Pod novým vedením proběhl 23. ročník čytřdenního festivalu Colours of Ostrava v Dolních Vítkovicích, který úspěšně proběhl pod novým vedením. Akci provázely zaplněné scény i koncerty světových hvězd jako Moby, Lorde nebo Teddy Swims, či kapela Skunk Anansie se zpěvačkou Deborah Dyer. Domácí scénu zastoupili Tatabojs nebo Pavol Habera (na snímku) . Pořadatelé už spustili předprodej vstupenek na další rok. (červenec 2026)
Pod novým vedením proběhl 23. ročník čytřdenního festivalu Colours of Ostrava v Dolních Vítkovicích, který úspěšně proběhl pod novým vedením. Akci provázely zaplněné scény i koncerty světových hvězd jako Moby, Lorde nebo Teddy Swims, či kapela Skunk Anansie se zpěvačkou Deborah Dyer. Domácí scénu zastoupili Tatabojs (na snímku) nebo Pavol Habera. Pořadatelé už spustili předprodej vstupenek na další rok. (červenec 2026)
25 fotografií

Kolik jste toho sám stihl?
Méně, než bych chtěl, areál je obří a nelze být všude, minimálně je to hodně těžké. Ale zašel jsem se podívat na všechny scény, z čehož mám obrovskou radost.

Co Zlata Holušová, která vám loni předala žezlo v rámci Colours, přijela se podívat? Někteří totiž kritizují posun festivalu ke komerční scéně.
Ano, užili jsme si společně nejen skvělý koncert Mobyho. Jsem moc rád, že je s námi. Obecně si nemyslím, že se zvýšil větší díl elektronické hudby, je to podle mě podobné jako v uplynulých letech. Interpreti byli velmi spokojeni a vřele nám děkovali. Moby dokonce říkal, že Ostravu asi trochu podcenil. Že to tady pro něj bylo vážně strhující. Pro nás to je pocta a potvrzení toto, o čem má být festival. O sdílení, o tom být spolu, objevování věcí.

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Kdybyste to měl říci jedním slovem, jaký byl 23. ročník Colours of Ostrava?
Pokud bych to měl shrnout jedním slovem, tak to byl „úspěšný“ ročník. Vydařená show. Do té míry, že přinesla některé výzvy, které letní festivaly přináší, zejména počasí, které nás sice potrápilo, ale nemyslím si, že by na atmosféře Colours of Ostrava ubralo.

„Počasí nás zlobilo...“

Hodinu a půl jste evakuovali areál, jak to poznamenalo chod festivalu?
Počasí nás zlobilo. Není to nic neobvyklého, po celém světě vidíme, že dochází k velkým povětrnostním anomáliím. V pátek jsme museli na chvíli přerušit program, protože jsme se rozhodli pro zachování maximální bezpečnosti pro celý areál, účinkující i návštěvníky. Ta je pro nás na prvním místě. Naštěstí to velmi rychle přešlo, prostě letní bouřka. A program se nám podařilo opět rozjet. Myslím si, že se to pak i podepsalo na skvělém výkonu Ibrahima Maaloufa, který vystoupil po tom velkém dešti a odměnil diváky nezapomenutelným koncertem, i když tomu předcházela hodinu a půl trvající evakuace návštěvníků.

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Jaké koncerty byly podle vás nejlepší?
Těch vynikajících bylo více. Hvězdou letošního ročníku byl jednoznačně Moby, který na hlavní scéně prokázal svůj status živé legendy. Samotný závěr Colours pak byl velkolepý pod taktovkou Lorde a Teddyho Swimse. Ukázalo se, že oba tito headlineři dokážou bavit davy a umí překvapovat. Myslím si, že novozélandská Lord byla pro mnohé překvapením a Teddy Swims, to už byl bonbonek na konec. Obecně se Colours ukázaly takové, jak je lidé všeobecně znají. Že nejde jen o festival s hlavní scénou, ale o festival, kde se objevuje hudba napříč scénami. Všude bylo plno, živo a velmi dobře nám fungoval také Meltingpot.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

KVÍZ: Před 90 lety poprvé vyjela Slovenská strela. Co víte o železniční legendě?

Slovenská strela ve stanici Stochov

Aerodynamická kráska, která ohromovala a stále ještě udivuje nejen ladností, ale také technickým provedením a rychlostí. Československý železniční motorový vůz Slovenská strela vyjel na svou linku...

Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours

Skunk Anansie - první den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast...

V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy

Momentka před zahájením soudního líčení v drogové kauze. (16. července 2026)

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

Byla to vydařená show, pozlobila nás jen bouřka, hodnotí nový šéf Colours

Filip Košťálek se kolem hudby pohybuje už více než 10 let. V ostravském...

Ani rozmary počasí nedokázaly pokazit 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Ten si letos prošel generační obměnou pod vedením nového ředitele Filipa Košťálka, který nahradil Zlatu...

20. července 2026

Dům hrůzy v Ostravě končí. Začalo velké stěhování obyvatel problémové ubytovny

Premium
Problémovou ubytovnu Hlubina v Ostravě opouští zhruba 350 obyvatel. Důvodem je...

Začalo stěhování nájemníků z hotelového domu Hlubina v Ostravě-Jihu, který se musí do září kompletně vyklidit před plánovanou přestavbou na moderní bytový dům. Zchátralý objekt ze sedmdesátých let...

20. července 2026  10:57

Desetihektarové arboretum je k mání za 35 milionů. Štramberk řeší případný nákup

Bývalý vápencový lom ve Štramberku proměněný na arboretum několik let po svém...

Atmosféru ve Štramberku na Novojičínsku notně rozvířil inzerát nabízející k prodeji tamní zhruba desetihektarovou botanickou zahradu v bývalém vápencovém lomu. Arboretum vzniklé před necelými třiceti...

20. července 2026  6:12

Ostravské stopy: V antikvariátu jsem čekal na knižní poklady, vzpomíná Petr Opršal

Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.

Běsnou zem, příběh z blízké budoucnosti po světové katastrofě odehrávající se z větší části ve zdejším regionu, vytvořil spisovatel Petr Opršal, který vyrůstal v Ostravě. Vystudovaný historik,...

19. července 2026  16:55

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

19. července 2026  11:11

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

19. července 2026

Hanojská věž, jejíž řešení by trvalo miliardy let. Muzeum láká na hlavolamy

V Bílovci ukazují tajemství stovek hlavolamů. Výstava představuje klasiku, jako...

Na výstavu, na níž děti dokážou odložit své mobily a klidně i na hodinu na ně zapomenout, láká bílovecké muzeum. V jeho podkroví je až do září k zhlédnutí expozice hlavolamů známého sběratele Dušana...

19. července 2026  7:09

Umělá inteligence nemá vkus, ale zrychlí vás, říká pořadatel obřího AI festivalu

Premium
Dalibor Mráz vede platformu CERNA.AI. Ta v září pořádá největší tuzemskou akci...

Největší tuzemskou akci zaměřenou na umělou inteligenci chystá na 15. září do ostravského Gongu platforma CERNA.AI, působící v rámci krajské organizace Černá kostka. „Nechceme lidem jen vyprávět, co...

18. července 2026

Okolo 150 mladých dobrovolníků z celého Česka pomáhalo na Osoblažsku

O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v...

Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt SummerJob, v jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným lidem. Během jednoho...

18. července 2026  7:39

V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě žirafy. Po 11 letech

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to...

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.

17. července 2026  22:13

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Františka, Marie a Anna. Poslední kámen uzavřel válečný příběh hostinské rodiny

Vlaďka Vykouřilová ukládá kámen zmizelých své prababičky Františky...

Poslední pamětní kámen uzavřel příběh, jehož detaily neznali ani současní členové rodiny. Před Obecním domem v Mokrých Lazcích na Opavsku byl uložen kámen zmizelých Františce Silbersteinové z tamní...

17. července 2026  15:47

BMW narazilo zezadu do pionýra, jeho řidič letěl přes kapotu. Na místě zemřel

Tragická nehoda se stala na silnici I/57, která tvoří obchvat Krnova. (16....

Smrtelnou dopravní nehodu od čtvrteční noci vyšetřují policisté z Krnova. Na obchvatu města tam BMW zezadu narazilo do malého motocyklu Pionýr, motocyklista na místě zemřel. Policisté žádají...

17. července 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.