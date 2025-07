Sting - Colours of Ostrava 2025, první den festivalu (16. července 2025) | foto: Michal Agostini / Colours of Ostrava

„Zatím jsme náramně spokojeni,“ shrnul v pátek dosavadní průběh festivalu Colours of Ostrava jeho mluvčí Ondřej Bambas. Pořadatelé i diváci si zpočátku dělali starost kvůli počasí, protože podle dřívější předpovědi mělo dost pršet.

„Vypadá to, že jsme se vypršeli ve středu a teď to už bude jen lepší,“ řekl Bambas. Podle meteorologů by v sobotu mohli diváci nechat deštníky doma.

„V pláštěnce to není ono. Jsem rád, že se počasí umoudřilo,“ uvedl také divák Miroslav z Olomouce, který je po dopravní nehodě odkázaný na invalidní vozík.

Na festival ho zlákalo hlavně vystoupení Iggyho Popa, kterého poslouchal v mládí. „Byl skvělý, sympatický a dojemný,“ reagoval na čtvrteční koncert. Pochvaloval si také obrovské LED obrazovky a kvalitní zvuk.

Už několik let poskytuje festival zdravotně handicapovaným zvýhodněné vstupné. „Letos jich oproti loňsku dorazilo víc a těší nás, že máme od nich skvělou odezvu,“ podotkl Bambas.

Program sobotního posledního dne festivalu Colours of Ostrava odstartuje v poledne divadelním představením. V sálu Gong vystoupí ve hře Petra Zelenky Žáby herec Ivan Trojan.

Na hlavní scéně pak zahraje skupina J.A.R., pětatřicet let fungující pop-rocková formace v čele s Romanem Holým. Velkou hvězdou posledního večera je mladý australsko-korejský hudebník DPR Ian. Po něm nastoupí slavné duo amerických dýdžejů The Chainsmokers, které letošní „Barvy“ uzavře.

Závěrečný sobotní den si mohou užít úplně zdarma všichni lidé starší pětašedesáti let. „Stačí, když se prokážou průkazem totožnosti,“ podotkl mluvčí festivalu.