Zlata Holušová Košťálkovi v sobotu večer před koncertem The Chainsmokers předala pomyslné žezlo, takže příští ročník už bude zcela v jeho režii.

Jaký byl podle vás letošní ročník Colours of Ostrava?

Velmi úspěšný, předčil očekávání a navštívilo nás více diváků než v minulém roce.

Co se na té úspěšnosti podepsalo nejvíce?

Pro nás to byl takový souboj s počasím. První dva dny lehce pršelo, postupem se to naštěstí zlepšovalo až do naprosto letní soboty. Sting první den přilákal opravdu hodně návštěvníků a postaral se o jeden z nejsilnějších startů festivalu za jeho historii. Velký ohlas jsme zaznamenali například na skvělý koncert Finnease, velmi zajímavý byl Calin, snad poprvé, co jsme měli na hlavním pódiu český rap, první řady zaplnili mladí lidé a říkali si, tak to je ten nejstreamovatější kluk v Česku. Vrcholem čtvrtka byli Justice a Iggy Pop, zajímavé věci se děly i na dalších scénách, třeba vystoupení izraelské raperky Nogy Erez, která byla pro mnohé překvapením.

Silné byly i další dny?

Pátek ukázal sílu našeho asijského pokusu. Vystoupil oceňovaný Jihokorejec Jung Jaeil s Janáčkovou filharmonií s projekcí z dílny Flux, která spolupracuje například s Lady Gaga. Na naší letošní novince Fresh Stage pod Vysokou pecí posléze řádil japonský DJ Yousuke Yukimatsu. Čekali jsme velkou show, už jsme o něm věděli dříve, ale otestoval naše limity a potvrdil nám, jak funguje imerzivní atmosféra a že lidé si užívají koncert i daleko za hranicemi scény.

Co další zážitky?

Chci vyzdvihnout i úroveň českých kapel, ať už to byl Dan Bárta, Moře dní, Mark 213, nebo Rychlí kluci. Skvělé bylo i představení Žáby s Ivanem Trojanem v Gongu. Hlavní kapely předvedly to, co se od nich očekávalo.

Určitě jste nemohl vidět vše.

Ne všechno jsem stíhal, snažím se běhat po areálu a od každého vidět něco, abych viděl, co kde funguje. Tušíme, co bude, často jsme na hranici toho, co je u nás možné, co si můžeme dovolit. Ale ukazuje se, že naše publikum experimenty toho druhu zajímají a dávají jim šanci. Každý rok mě překvapí, jak fungují všechny scény dohromady, třeba Drive stage s world music nebo letošní Cacao Stage a diskusní fórum Meltingpot, to je pro mě malý zázrak.

Co osobní rovina, spánek, rodina?

Spím s uchem na telefonu, práce je to pestrá, domů jezdím na Slezskou. Naštěstí mám velmi tolerantní manželku a dceru.

Všechno ale asi dokonalé nebylo.

Samozřejmě, že ne. Lidé si nám třeba stěžovali na nedostatek WC, trochu nás zradila technika, ale snažili jsme se obratem reagovat a navýšit počet zařízení.

Jak se těšíte na období ředitelování?

Mám kolem sebe tým lidí, kteří jsou s námi dlouho, přítele na telefonu a podobně. Se Zlatou Holušovou, které vyjadřuji veliký dík za řadu zkušeností, zůstáváme přátelé, i nadále se budeme radit.