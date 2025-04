Vskutku adrenalinovou službu měli v pondělí odpoledne policisté z prvosledové hlídky v Hlučíně na Opavsku. Vyjížděli totiž na pomoc manželům, kteří cestou do porodnice uvázli v hustém odpoledním...

Remíza se Strakonicemi 29:29 a konec. Portorický pivot Edwin Brito Benítez se po třetím kole extraligové skupiny o záchranu rozloučil s házenkáři Kopřivnice. Do klubu přišel v roce 2019 a nastřílel...

Do velmi svízelné situace se v úterý ráno dostala žena v Chotěbuzi na Karvinsku, když se jí sám uzamkl automobil. Uvnitř totiž zůstala uvězněná její malá dcerka. Matce pomohli hasiči z nedalekého...

Texty, unikátní historické fotografie a dokumenty z let nacistické okupace přináší aktuální výstava Archivu města Ostravy s názvem Co změnila 2. světová válka ve foyer Nové radnice. Proměny v...

Odvoz desítek tun nelegálního německého odpadu z Jiříkova zaplatí Bavorsko, pokud to nezajistí hornofalcká firma Roth International, která se mezitím ocitla v insolvenci. Šéf bavorského ministerstva...

Všechny důležité instituce pod jednou střechou. Ostrava bude mít justiční palác

Okresní soud, okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba a krajské státní zastupitelství v Ostravě by se měly už za pět let sestěhovat do jedné budovy. Vláda před měsícem schválila...