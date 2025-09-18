Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Dva cizinci ve věku 64 a 69 let, kteří jsou v příbuzenském vztahu, pomoc zneužili. „Kolegům z cizinecké policie kraje Vysočina muži předložili smlouvy o pronájmu bytu. Na jedné byla uvedena neexistující adresa a jméno neprocházející registrem obyvatel, druhá smlouva byla na neexistující osobu. Stalo se tak právě na Vysočině, kam si dvojice přijela prodloužit dočasnou ochranu,“ uvedla mluvčí.
Policisté muže zadrželi. „Protože žádosti o humanitární dávku prvotně podávali v Ostravě, oba případy si pro podezření z trestného činu převzali moravskoslezští policisté z odboru cizinecké policie. Prověřili informace k žádostem o dávku i dočasnou ochranu, kontaktovali Úřad práce ČR a další instituce, probíhaly výslechy. Na základě zjištěných skutečností sdělili cizincům ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu podvodu,“ popsala Soňa Štětínská.
Cizinci od dubna 2023 do srpna 2025 uváděli v žádostech o humanitární dávku, že pobývají na adresách v Ostravě, což ale byla lež. „Fakticky se zdržovali v rodné zemi a pro dávky si jen přijížděli. Každý poškodil Českou republiku o zhruba 235 tisíc korun,“ vypočítala mluvčí.
„Za podvodné jednání jim soud vyměřil podmíněný trest odnětí svobody na 12 měsíců se zkušební dobou na 2 roky, vyhoštění na 2 roky a povinnost uhradit škodu. Jeden z cizinců měl u sebe při zadržení různou zahraniční měnu v přepočtu za několik desítek tisíc korun, soud rozhodl o propadnutí věci. U dalších finančních prostředků je podezření, že se může jednat o výnosy z trestné činnosti,“ uvedla mluvčí.
Fiktivní nájemní smlouva
Z přečinu podvodu je podezřelá také 60letá cizinka, která předložila fiktivní nájemní smlouvu o zajištěném ubytování v Ostravě či v Praze. „Na adresách se nezdržovala, ale dávky si měla nechat od června do prosince 2024 a za jeden letošní měsíc vyplatit. Škoda činí v tomto případě téměř 100 tisíc korun,“ sdělila mluvčí.
Policisté ženě sdělili podezření z přečinu podvodu. „Státní zástupce již podal návrh na její potrestání,“ dodala.