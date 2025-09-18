Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Dalibor Maňas
  11:59
Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny, kteří jsou postiženi válečným konfliktem. Dávka má sloužit k zajištění finančních prostředků na živobytí, případně i bydlení, přičemž její poskytování má stanovená pravidla,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Dva cizinci ve věku 64 a 69 let, kteří jsou v příbuzenském vztahu, pomoc zneužili. „Kolegům z cizinecké policie kraje Vysočina muži předložili smlouvy o pronájmu bytu. Na jedné byla uvedena neexistující adresa a jméno neprocházející registrem obyvatel, druhá smlouva byla na neexistující osobu. Stalo se tak právě na Vysočině, kam si dvojice přijela prodloužit dočasnou ochranu,“ uvedla mluvčí.

Policisté muže zadrželi. „Protože žádosti o humanitární dávku prvotně podávali v Ostravě, oba případy si pro podezření z trestného činu převzali moravskoslezští policisté z odboru cizinecké policie. Prověřili informace k žádostem o dávku i dočasnou ochranu, kontaktovali Úřad práce ČR a další instituce, probíhaly výslechy. Na základě zjištěných skutečností sdělili cizincům ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu podvodu,“ popsala Soňa Štětínská.

Za podvod s dávkami dostal ukrajinský pár 4 roky, zaplatit škodu pomohla rodina

Cizinci od dubna 2023 do srpna 2025 uváděli v žádostech o humanitární dávku, že pobývají na adresách v Ostravě, což ale byla lež. „Fakticky se zdržovali v rodné zemi a pro dávky si jen přijížděli. Každý poškodil Českou republiku o zhruba 235 tisíc korun,“ vypočítala mluvčí.

„Za podvodné jednání jim soud vyměřil podmíněný trest odnětí svobody na 12 měsíců se zkušební dobou na 2 roky, vyhoštění na 2 roky a povinnost uhradit škodu. Jeden z cizinců měl u sebe při zadržení různou zahraniční měnu v přepočtu za několik desítek tisíc korun, soud rozhodl o propadnutí věci. U dalších finančních prostředků je podezření, že se může jednat o výnosy z trestné činnosti,“ uvedla mluvčí.

Fiktivní nájemní smlouva

Z přečinu podvodu je podezřelá také 60letá cizinka, která předložila fiktivní nájemní smlouvu o zajištěném ubytování v Ostravě či v Praze. „Na adresách se nezdržovala, ale dávky si měla nechat od června do prosince 2024 a za jeden letošní měsíc vyplatit. Škoda činí v tomto případě téměř 100 tisíc korun,“ sdělila mluvčí.

Policisté ženě sdělili podezření z přečinu podvodu. „Státní zástupce již podal návrh na její potrestání,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Pískot, vulgarity a hodně hluku. Premiér Petr Fiala dorazil do Moravskoslezského kraje. Společně s ním se předvolebních setkání účastní i ministr financí a krajský volební lídr Zbyněk Stanjura či...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

Holky se bály, že půjdou pryč. Pěstounka po loňských povodních našla nové bydlení

Už zase bydlí ve vlastním domku a jsou všechny spolu. Tak se po roce vyvinul příběh pěstounky z Ostravy Romany Hermové a jejich tří svěřenkyň, které si postupně vzala z dětského domova. Její dům v...

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

18. září 2025  11:51

U základních škol zaparkoval „dentobus“. Šedesát procent dětí má kaz, ukázalo se

Téměř dvě třetiny školou povinných dětí mají zubní kaz a pětina navíc nechodí k zubaři, protože žádného nemá. Pilotní projekt hejtmanství a krnovské nemocnice ukazuje zoufalou situaci v dostupnosti...

18. září 2025  9:20

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se tam dostat, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé...

18. září 2025  8:58

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

18. září 2025  7:11

Radnice dražila nevyzvednuté ztráty a nálezy, většinu lidé zapomněli ve vlaku

Za velkého zájmu obyvatel uspořádali pracovníci bohumínské radnice dražbu ztrát a nálezů. Na tradiční akci si zájemci na nádvoří radniční budovy mohli koupit za lidové ceny věci, které někdo ztratil...

18. září 2025  6:39

Baník - Teplice 1:1, domácí v dohrávce neudrželi náskok, z penalty srovnal Bílek

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, svůj zápas fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic dohráli. Utkání startovalo od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za nějž tehdy skóroval...

17. září 2025  16:45,  aktualizováno  18:52

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu...

17. září 2025  12:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív

Už jen nabytí platnosti a zaplacení ceny dělí to, co zbylo z ostravské huti Liberty, od nového majitele, který firmu od insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení kupuje. Úřad pro ochranu...

17. září 2025  10:34

Složila se k zemi jako dům z kostek. Dron zachytil stržení ocelové konstrukce haly

Stroje strhly v pátek ocelovou konstrukci starého zimního stadionu (WerkArena) v Třinci. Akce se odehrála bez komplikací a její průběh zachytil dron. Město Třinec je po úspěšné likvidaci staré haly...

17. září 2025  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.