Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Autor:
  13:20
Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„K raritám patřil cizinec, který se prokazoval falešným diplomatickým pasem Antarktidy. Na deskách dokladu měl místo státního znaku obrázek tučňáka,“ líčila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Muž byl tak drzý, že s tímto padělaným pasem neexistujícího státu, protože jde o kontinent, šel vyřizovat své záležitosti na policejní služebnu v Opavě. Fotografie pasu není nyní k dispozici.

Policisté kontrolovali cizince v regionu na stavbách, tržnicích, v restauracích, ubytovnách i v silničním provozu.

Při kontrolních akcích, kterých měli přes čtyři tisíce, prověřili 54 tisíc cizinců. Zkontrolovali deset tisíc dokladů a objevili skoro 200 falzifikátů bankovek nebo dokladů.

„Vyhoštění cizinci neměli povolení k pobytu nebo patřičné vízum, nelegálně pracovali či jinak porušili zákon o pobytu cizinců,“ informovala mluvčí Štětínská.

K výjimečným opatřením, na kterých se cizinečtí policisté podíleli, patřily kontroly na hraničních přechodech se Slovenskem v souvislosti s nákazou slintavky a kulhavky.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.

13. března 2026  13:20

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne...

13. března 2026  10:44

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Boj o Ostravu začíná. Dohnal proti Verešovi, zvažující Macura a premiéra Motoristů

Střídání. Tomáše Macuru (vpravo) střídá na postu primátora Ostravy Jan Dohnal.

Jen zdánlivý politický klid nyní vládne v regionech. Strany i hnutí však hledají lídry, kteří jim v říjnových komunálních volbách zajistí kýžené cíle a funkce. Výjimkou není ani Ostrava, kde je nyní...

13. března 2026  6:15

Sad u střelnice trpěl záplavami a poklesy terénu, fotbal tam hráli předchůdci Baníku

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v...

K zaniklým kulturním a společenským centrům Ostravy, která připomínají badatelé z Archivu města Ostravy, patří nejstarší městský park u někdejší střelnice. Vznikl v roce 1852 z iniciativy střeleckého...

12. března 2026  14:15

Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...

12. března 2026  13:09

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Drony natočily pád věže v DIAMU

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...

12. března 2026  12:10

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

12. března 2026  8:59

Hledá se zubař, zn. nutné. Lékaře nemá 200 tisíc lidí, kraj i města nabízejí peníze

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Další tři miliony korun zamíří letos z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění stomatologické péče. Zubaře na severu Moravy a ve Slezsku nemá přes 200 tisíc lidí, uživilo by se tam půl druhé...

12. března 2026  6:22

Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční...

Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset...

11. března 2026  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.