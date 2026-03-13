„K raritám patřil cizinec, který se prokazoval falešným diplomatickým pasem Antarktidy. Na deskách dokladu měl místo státního znaku obrázek tučňáka,“ líčila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Muž byl tak drzý, že s tímto padělaným pasem neexistujícího státu, protože jde o kontinent, šel vyřizovat své záležitosti na policejní služebnu v Opavě. Fotografie pasu není nyní k dispozici.
Policisté kontrolovali cizince v regionu na stavbách, tržnicích, v restauracích, ubytovnách i v silničním provozu.
Při kontrolních akcích, kterých měli přes čtyři tisíce, prověřili 54 tisíc cizinců. Zkontrolovali deset tisíc dokladů a objevili skoro 200 falzifikátů bankovek nebo dokladů.
„Vyhoštění cizinci neměli povolení k pobytu nebo patřičné vízum, nelegálně pracovali či jinak porušili zákon o pobytu cizinců,“ informovala mluvčí Štětínská.
K výjimečným opatřením, na kterých se cizinečtí policisté podíleli, patřily kontroly na hraničních přechodech se Slovenskem v souvislosti s nákazou slintavky a kulhavky.