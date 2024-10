Čistička v Ostravě bude plně v provozu v únoru, splašky v Odře naředí přehrady

Vzhledem k tomu, že všechny splašky z Ostravy od té doby tečou do Odry a znečišťují i sousední Polsko, jedná se o ekologickou havárii a městu s ní pomůže stát.

„Náklady, které odhadujeme na 450 milionů korun, půjdou z fondu ministerstva životního prostředí na obnovu povodněmi zničené infrastruktury,“ sdělil primátor Jan Dohnal.

Voda v čistírně dosahovala až šesti metrů a způsobila kolaps elektrozařízení. „Zaplavila všechny rozvodny, trafostanice i servopohony. Musíme tedy zprovoznit veškeré rozvaděče a dostat čistírnu pod elektřinu,“ shrnul vedoucí oddělení hospodářských staveb magistrátu Jan Kotala.

„U některých částí ještě nevíme, zda půjdou opravit, anebo se budou muset znovu vyrobit,“ dodal.

Pro krizovou Ostravu rychleji

Jedná se o zařízení či díly, které je těžké sehnat. „Dodací lhůty jsou normálně ve vyšších řádech měsíců. Takže apelujeme na firmy, aby dodávky pro Ostravu řešily přednostně. I u zahraničních společností, ať německé, či finské, se to podařilo, byť se to asi odrazí na ceně,“ poznamenal Kotala.

Situaci komplikuje fakt, že v čistírně místy stále vzlíná spodní voda. „Některé motory jsou pořád pod vodou a nedokážeme se k nim dostat. Přitom už máme domluvené firmy, které je opraví,“ doplnil náměstek primátora Aleš Boháč.

Radní schválili řadu zakázek týkajících se čističky dodatečně. „Bez nouzového režimu by to nešlo a vše by trvalo mnohem déle,“ řekl primátor.

Areál Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívozu stojí v blízkosti řeky Odry, kam vytékají vyčištěné splašky. A nyní nevyčištěné. (30. března 2024)

Zprovoznění čističky bude mít dvě fáze. Do konce roku má být opravené mechanické čištění, do konce února čištění biologické.

Do té doby je podle vedení města jediná možnost, jak kvalitu vody v Odře ovlivnit: udržovat v ní vysoký průtok, aby se splašky dostatečně naředily. „Jakmile se průtok začne snižovat, budeme odpouštět vodu z přehrad. Už jsme to probírali i s ministrem životního prostředí,“ naznačil Boháč.

Třetí největší čistírna odpadních vod v zemi skončila pod vodou poté, co se protrhla hráz Odry u soutoku s Opavou. Nebýt toho, byly by škody v Ostravě mnohonásobně nižší a ani čistička by pravděpodobně nebyla poškozena tak vážně.

Dohnal prohlásil, že hráz na tak exponovaném místě měla být pevnější, a ne ze sypaných materiálů. „Povodí Odry argumentuje, že je to v souladu s tehdejší legislativou. Aktuálně provádíme revizi a budeme chtít, aby nová hráz byla zpevněná i pomocí ocelové konstrukce,“ řekl primátor.

Protržená hráz byla takřka o půl metru nižší

Pokud by se ukázalo, že Povodí Odry hráz postavilo v rozporu se zadáním, město by zvažovalo podání žaloby. „Zatím to tak ale nevypadá,“ konstatoval Dohnal.

Už měření během povodně nicméně ukázalo, že zmíněná hráz je asi o 45 centimetrů nižší, než uvádí dokumentace. „Lze připustit, že časem zdeformovala, ale i to budeme zkoumat,“ řekl.

Hráz je provizorně opravená a zpevněná jílem a má i odpovídající výšku. Stavba nové, delší a odolnější hráze se připravuje, podobně jako další opatření proti příští velké vodě.

16. září 2024