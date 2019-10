Po cirkusu zůstalo bláto a zničený terén, úklid bude muset zaplatit

„Atrakce zničily travnatý pozemek, který jsem před třemi lety jako radní dal dohromady. Je rozježděný těžkými auty, jsou tam hluboké brázdy, chybí tráva, cesty jsou zablácené,“ líčil Lukáš Semerák (Ostravak) na zastupitelstvu.



„Víme to a už to řešíme,“ reagoval primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) s tím, že příště si město pohlídá, aby se situace neopakovala. Město uzavřelo nájemní smlouvu na pozemky mezi Trojhalím a nákupním centrem se třemi partnery. Od dvou z nich, tedy od New Karolina Shopping Center Development a Břetislava Fucimana, který si pronajal pozemek na kolotoče, už pozemky převzalo. Třetí má problém.

„Od nájemkyně Marcely Joo, která měla pozemek od 9. září do 6. října pronajatý pro Cirkus Horor, jsme pozemek nepřevzali a zadržujeme kauci ve výši 50 tisíc korun,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.



Důvodem je právě to, že původně travnatý pozemek se i kvůli dešťům proměnil v oraniště. „Jakmile pořádně vyschne, necháme pozemek srovnat kultivátorem a podle potřeby dosejeme trávu,“ uvedla Vojkovská.

Podotkla, že částku zatím neznají, ale město si ji pak vezme z kauce. „Mrzí nás to, ale dost pršelo, stáli jsme v rozbahněném terénu a nemohli nic dělat. Jsme s městem domluveni, že strhne částku za úpravu námi pronajaté parcely a zbytek kauce vrátí,“ řekla Marcela Joo.

Bláto, které zůstalo na přístupových cestách po autech cirkusu i kolotočářů, už město nechalo uklidit na vlastní náklady. O vyčištění se tento týden postaraly městské společnosti. „Naše technické služby v pondělí uklízely chodníky osm hodin,“ řekl mluvčí centrálního městského obvodu David Račák.

„Město příště smlouvy upraví tak, aby se situace neopakovala, případně k některým aktivitám pozemky nepronajme,“ dodala Vojkovská.