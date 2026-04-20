Neštěstí se stalo v pondělí dopoledne v obci Trojanovice. Záchranářům zavolala na tísňovou linku starší žena a oznámila, že si její manžel při řezání dřeva způsobil vážné poranění ruky.
Na místo okamžitě vyjela sanitka a z Ostravy vyletěl vrtulník. Záchranáři na místě zjistili, že jednaosmdesátiletý muž si cirkulárkou zcela amputoval pravou ruku v předloktí, rána navíc velmi krvácela.
|
„Zasahující záchranářská posádka ihned zaškrtila končetinu turniketem (speciální škrtidlo – pozn. red.), ošetřila poranění, zajistila periferní žilní vstup, zahájila infuzní terapii, poskytla tepelný komfort a postarala se o amputát,“ popsal zásah mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Pacienta dále záchranáři uvedli do umělého spánku, intubovali mu dýchací cesty a napojili na přístrojem řízené dýchání. Nakonec ho vrtulníkem přepravili na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice, a to ve velmi vážném stavu.
|
„V případě ztrátového poranění je nutné se postarat o zraněnou krvácející končetinu, tedy provést účinné zaškrcení končetiny a sterilní krytí otevřené rány,“ sdělil mluvčí Humpl.
U amputované části by lidé měli zajistit pokud možno čisté a chladné prostředí, aby nedošlo k poškození, přičemž teplota chlazení by neměla být nižší než čtyři stupně Celsia. „Ideální je použití dvou igelitových sáčků, kdy do jednoho zabalíme amputát, který vložíme do druhého sáčku se studenou vodou,“ vysvětlil Lukáš Humpl.