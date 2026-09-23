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Domov pro autisty převezme kraj, kvůli vysokým nákladům mu hrozil konec

Martin Pjentak
  10:49
Domov Mikasa v Ostravě, jediné sociální zařízení pro autisty v Moravskoslezském...

Domov Mikasa v Ostravě, jediné sociální zařízení pro autisty v Moravskoslezském kraji. (31. července 2026) | foto: ČTK

Jeden z klientů Mikasy v tréninkovém bytě, kde mohou lidé s autismem trénovat...
Domov Mikasa v Ostravě Zábřehu, kde bydlí pod odbornou asistencí dospělí lidé,...
Domov Mikasa v Ostravě Zábřehu, kde bydlí pod odbornou asistencí dospělí lidé,...
Domov Mikasa v Ostravě Zábřehu, kde bydlí pod odbornou asistencí dospělí lidé,...
8 fotografií
Když se před dvěma lety otevíral v Ostravě Domov Mikasa, pro rodiny lidí s nejtěžšími poruchami autistického spektra to byla obrovská úleva. Složitost péče se však projevila na nákladech, domovu hrozilo uzavření, a rodiče klientů už dokonce dostali výpovědi. Teď se jedná o jeho převzetí pod křídla kraje.

Péče o lidi s těžkými poruchami autistického spektra je náročná, rodiče často museli od svých potomků čelit i fyzickým útokům nebo destrukci. Ostravský domov pro ně znamenal úlevu, když za ně péči převzal někdo jiný. Letos v červenci však organizace Mikasa, která domov provozuje, oznámila, že musí rozdat výpovědi rodičům všech osmi klientů.

Kraj má vážný zájem na zachování této služby. Je nutné, aby byla klientům, kteří patří do nejnáročnější skupiny, poskytnuta potřebná péče.

Stanislav Kopeckýnáměstek hejtmana pro sociální oblast

Jako důvod uvedla dlouhodobě nevyřešenou otázku financování konce roku a také absenci garance prostředků pro další období. Peníze stačily na provoz do poloviny září, na zbytek roku chybělo 3,5 milionu korun.

Po zasedání krajského zastupitelstva v minulém týdnu se situace obrátila k lepšímu. Z peněz na dofinancování sociálních služeb schválili zastupitelé pro Mikasu 2,8 milionu korun. „Přímo pro domov bylo schváleno 2,068 milionu korun, z toho 1,939 milionu od státu, zbytek z rozpočtu kraje,“ informovala krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Domovu pro autisty chybějí peníze, na provoz prý nebude už v půlce září

„S těmito penězi nám bude na provoz domova chybět asi milion, s pomocí dalších dárců se nám ale jeho fungování podaří udržet,“ uvedl ředitel Mikasy Michal Panáček.

Domov Mikasa v Ostravě, jediné sociální zařízení pro autisty v Moravskoslezském kraji. (31. července 2026)

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Zároveň se uskutečnilo i jednání mezi krajem a Mikasou, kde hejtmanství navrhlo, že kvůli zachování domov převezme. „Od samého počátku jsem deklaroval, že kraj má vážný zájem na zachování této služby. Je nutné, aby byla klientům, kteří patří do nejnáročnější skupiny, poskytnuta potřebná péče, která bude kvalitní a také stabilní,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký s tím, že nabídli Mikase možnost převzetí zařízení krajem či městem Ostrava, které je veřejným zadavatelem této služby.

Mikasa je v rámci zachování domova k tomuto řešení svolná. „Pokud však má dojít k převzetí služby, musí být hlavním kritériem zachování kontinuity a kvality péče, odborného přístupu i týmu pracovníků, kteří klienty dobře znají,“ uvedl Panáček.

Slzy i beznaděj. V centru pro autisty padaly výpovědi, zařízení chybí peníze

Celá situace podle jeho slov významně dopadá nejen na zaměstnance, ale především na samotné klienty a jejich rodiny. „Právě lidé s vysokou mírou podpory bývají na změny mimořádně citliví. Zachování stability a předvídatelnosti je proto jedním z klíčových témat všech probíhajících jednání,“ vysvětlil ředitel Mikasy.

Při projednávání pomoci domovu Mikasa se ze strany kraje objevila i výtka na to, že hejtmanství na jeho fungování přispívá nadstandardně, náklady na lůžko jsou u této služby vyšší než jinde.

Domov Mikasa sídlí v Ostravě-Výškovicích.

Domov Mikasa sídlí v Ostravě-Výškovicích.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Náklady na jedno lůžko zde letos vycházejí na zhruba dva miliony korun. O klienty se stejnými obtížemi přitom pečují i jiná zařízení v kraji, kde jsou ale náklady na lůžko poloviční,“ podotkl Kopecký.

„Vyšší náklady souvisejí nikoliv s nehospodárností služby, ale především s charakterem cílové skupiny, tedy s klienty s autismem, intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči, kterým jiné služby odmítly poskytnout péči,“ připomněl Panáček.

Ostravská Mikasa pomáhá autistům najít či udržet si zaměstnání

Tomu například odpovídala i příprava a stavba samotného domova, kde se v souvislosti s chováním klientů muselo počítat s pokud možno nerozbitným vybavením.

Panáček se proto obává, že by se jednání o budoucnosti služby mohlo ubírat směrem k šetření na nákladech, které vyžadují specifické potřeby klientů. „Jakákoli debata o budoucnosti musí vycházet především z potřeb klientů. Proto za klíčové považujeme zachování kvalifikovaného a dlouhodobě stabilního týmu pracovníků,“ uzavřel.

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