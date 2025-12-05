Lvice se samci podřídila, hlásí zoo. V Ostravě spojili chovný pár lvů indických

S napětím a zatajeným dechem sledovali chovatelé ostravské zoo spojování samice lva indického, kterou letos v dubnu zoo získala ze Švédska, s chovným samcem. Takové pokusy totiž někdy můžou skončit i smrtí jednoho z páru. Ačkoliv se proces neobešel bez šarvátek, dopadl dobře. Dvojice už má za sebou i první pokusy o páření.
Lvi indičtí v ostravské zoo. | foto: Monika Vlčková, Zoo Ostrava

Ostravská zoo má za sebou další významný milník v chovu lvů indických. Po delším období zabydlování mladé lví samice ze Švédska chovatelé přistoupili k jejímu spojení s chovným samcem. Koncem minulého týdne kvůli tomu uzavřeli celý pavilon indických šelem.

„Spojování velkých kočkovitých šelem doprovází řada úskalí, kdy riziko usmrcení jednoho z aktérů je nemalé. Aby se negativní interakce eliminovaly na co nejmenší možnou míru, spojují se velké kočkovité šelmy v průběhu říje samice,“ popsal celý proces Matěj Vrúbel, inspektor chovu šelem v ostravské zoo.

Ostravská zoo přivezla ze Švédska samici lva indického, doufá v první mládě

Ve společném výběhu si na sebe začali zvykat třináctiletý samec přivezený loni ze zoo v polském Krakově a pětiletá lvice původem ve švédské Parken Zoo Eskilstuna. Právě říje samice byla jedním z důvodů, proč ke spojení nedošlo už dříve. Interval mezi říjemi lvů je velmi proměnlivý a v tomto případě trval přes čtyři měsíce.

Spojování lvů chovatelé pečlivě sledovali a byli připravení zvířata kdykoliv rozdělit. „Na začátku spojování došlo k několika šarvátkám. Ty, ač se na první pohled zdají být brutální, jsou typickým projevem chování těchto šelem,“ nastínil Vrúbel.

A dodal, že nakonec šlo o spíše klidnější spojování velkých koček. „Lvice se v podstatě okamžitě samci podřídila, což je důležitý předpoklad pro úspěšné spojení. Celý průběh spojování výrazně usnadnilo i to, že samec je velmi klidné a sebevědomé zvíře,“ zhodnotil.

V současné době spolu dvojice lvů tráví téměř veškerý čas, chovatelé je rozdělují jen na krmení. A zaznamenali již první pokusy o páření. Pavilon indických šelem je lidem díky tomu zase přístupný.

Zoo v Ostravě má nového lva, zkušenější samec z Krakova snad samici okouzlí

Lvy indické chová v Evropě čtyřicítka institucí, celkem je na kontinentu v těchto chovech 109 zvířat. Populace ale významně stárne. Proto se zoologické zahrady snaží maximálně podporovat jejich reprodukci.

„Probíhá také screening plodnosti jednotlivých zvířat, což pomáhá při sestavování nových párů a skupin, u kterých je tak velká šance na úspěšné rozmnožení,“ doplnila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Lvice se samci podřídila, hlásí zoo. V Ostravě spojili chovný pár lvů indických

5. prosince 2025

