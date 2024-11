Rozhodili sítě a čekali. Některé ryby z Bezruče odplavila povodeň na cestu

Kvůli velkému zájmu hostů vyhradili rybáři parkovací místa u nádraží v Jistebníku. „Cesta je průjezdná z obou směrů. Aby to tak zůstalo, prosíme návštěvníky, aby parkovali na nákladové ploše u nádraží v Jistebníku, kde bude možné vjíždět boční branou, tedy ne hned u přejezdu, ale směr nádraží,“ poznamenali pořadatelé.

„Po celé délce hráze platí zákaz zastavení z bezpečnostních důvodů. Rovněž stánky budou pouze v místě výlovu, kde se budete moct těšit na smaženého kapra, teplé pití a nějaké další dobroty,“ nastínili.

Letos je výlov přece jen komornější – vzhledem ke stavu hráze po povodních. „V místě výlovu samozřejmě bude tradiční prodej ryb včetně zpracování, stánky s občerstvením jako káva, svařák, placky, smažený kapr a podobně,“ uvedli rybáři.

Každoročně v Bezruči vyloví přibližně padesát tun ryb, letos však netuší, jaký bude výsledkek kvůli povodni, která v září část ryb odplavila.

„Dneska to vypadá poměrně slušně, že v síti je dost ryb. Předpokládáme, že by v ní mohlo být tak 100 až 150 metráků. Pokud to takhle bude pokračovat i další dny, můžeme říct, že ten výlov nebude úplně špatný, mohli jsme očekávat větší ztráty,“ řekl jednatel společnosti Chov ryb Jistebník Jan Stehlík.

Ceník ryb z Bezruče kapr 109 Kč/kg

amur 115 Kč/kg

sumec 220 Kč/kg

tolstolobik 50 Kč/kg

candát 450 Kč/kg

štika 270 Kč/kg

karas 30 Kč/kg

lín 160 Kč/kg

nástražní rybky 150 Kč/kg

Prodej ryb během výlovu je naplánován pouze na hrázi rybníka Bezruč, nikoliv na sádkách, jak tomu bývalo v minulosti.

„Vzhledem k povodním nejsme schopni odhadnout délku trvání výlovu ani nabídku ryb k prodeji,“ dodali rybáři s tím, že ryby zájemcům na místě i vykuchají. „Co se týče prodeje ryb na sádkách, tak ten se uskuteční až před Vánocemi, přesný termín ještě doplníme.“

Ztráty společnost vyčíslí až za několik měsíců. „Uvidíme, kolik tam toho zůstalo, nebo nezůstalo. Každopádně ztráty zatím vyhodnoceny nemáme, to budeme vědět až na jaře, kdy dolovíme i poslední komorové rybníky. Momentálně je každý rybník jiný. V některých je těch ryb více, v některých méně. Takže je to takové stále ve hvězdách,“ vysvětlil jednatel.

Rybník Bezruč má rozlohu 75 hektarů a oproti jiným rybníkům jeho výlov trvá obvykle tři dny.

Zda tomu tak bude i letos, budou rybníkáři vědět zřejmě až v sobotu. „Uvidíme, jak se podaří sobotní zátah, ale předpokládáme, že i v neděli bude třeba něco buď dolovovat, anebo bude regulérně výlov, tak jako dnes a tak jako v sobotu,“ řekl Stehlík.

Při zářijové povodni se voda v rybnících u Jistebníka slila do jedné plochy s řekou Odrou. Některé ryby odplavaly do řeky, další se přelily do jiných rybníků.

„Bohužel se nám stalo, poté co opadla voda, že jsme nacházeli občas ryby na cestě nebo zachycené někde v křoví, kde byl nános rákosů a bince. Ryba si nějakou cestu vesměs našla, protože samotné ztráty, které byly na cestách a v okolí, byly minimální. Takže buď skončila v nějakých dalších rybnících, anebo potom v řece,“ podotkl Stehlík.

Výsledky v některých už vylovených rybnících jsou podle něho pozitivní. „Někde jsme dokonce vylovili více, než jsme nasadili. Ale potom po vylovení vedlejšího rybníku jsme věděli, odkud ta ryba byla,“ řekl Stehlík.