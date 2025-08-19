Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Žaneta Motlová
  5:31
Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh. Stavebním materiálem při tom zničil charakter meandrující řeky a zavezl i hnízda chráněných ledňáčků říčních.
V úseku mezi Lesním mlýnem v Bernarticích nad Odrou a železničním přejezdem se v jednom ze zákrutů meandrující řeky Odry nachází velké množství stavebního odpadu. (18. srpna 2025) | foto: CHKO Poodří

„Stavební odpad někdo navezl přímo do první zóny chráněné krajinné oblasti. Nepřijatelně zasáhl do koryta řeky Odry, které je předmětem ochrany, a nevratně poničil hnízdiště ledňáčka říčního,“ popsal vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří Daniel Kletenský.

Pravděpodobně nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale o amatérské opevnění břehu proti říční erozi. Ochránci přírody zdůraznili, že navážka suti do nejpřísněji chráněného území je nepřijatelným zásahem do koryta řeky Odry. (18. srpna 2025)

Pro první zónu platí vůbec nejpřísnější ochrana. Je místem s nejvyššími přírodními hodnotami a zahrnuje mimořádně cenná území s přirozenými nebo člověkem velmi málo pozměněnými ekosystémy.

„Je to neupravený vodní tok. Není v žádném případě dovoleno do břehů zasahovat. Je to nepřijatelné,“ konstatoval Kletenský.

Ochránci přírody žádají veřejnost o pomoc

Na návoz stavebního odpadu v řece Odře v úseku mezi Lesním mlýnem v Bernarticích nad Odrou a železničním přejezdem ochránce přírody upozornila rybářská stráž. Následná kontrola území potvrdila, že se v jednom zákrutu řeky skutečně nacházejí tuny suti.

Navážka je upravená, takže zřejmě nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale spíše amatérské opevnění břehu vůči erozi.

„Využijeme všech nástrojů, které nám zákon dává, k odhalení pachatele,“ doplnil Kletenský s tím, že jde o závažný případ, který i pro další může působit návodně.

Agentura ochrany přírody a krajiny už případ začala prošetřovat, chystá se prověřit a oslovit všechny vlastníky i uživatele pozemků v lokalitě, kde se navážka objevila. S žádostí o jakékoliv informace, které by se nelegálního návozu mohly týkat, se ochránci přírody obracejí i na veřejnost a výzvu zveřejnili na sociálních sítích. Policii případ zatím nenahlásili.

Příspěvek lidé hojně komentují a také sdílejí. „Řeka v meandrech si stejně vezme, co chce. Stačí jedna velká voda a bordel bude roztahán v řece,“ konstatoval například jeden ze sledujících.

Štěstí pro Ostravu, že má Poodří, říká ochranář Daniel Kletenský

Původce navážky porušil hned několik zákazů. „Jedná se o nedovolenou navážku, nedovolené úpravy břehů, nevratné zničení hnízdiště ledňáčka. Velmi pravděpodobně také o porušení zákona o odpadech a o vodách,“ vypočítal Kletenský s tím, že pokud se nepodaří původce dohledat správcům chráněné oblasti, obrátí se s podnětem i na další úřady.

Prozatím Agentura ochrany přírody a krajiny spolupracuje s Povodím Odry. „O této situaci víme od pátku minulého týdne,“ potvrdila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že hned v pondělí na místo vyjela kontrola vodohospodářů.

„Státní podnik Povodí Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří neprovádí a neprováděl žádné stavební činnosti. Jedná se o neupravený vodní tok, na kterém ze zákona nemůže být budováno žádné opevnění,“ konstatovala zároveň Vlčková a dodala, že Povodí Odry v součinnosti s CHKO Poodří a vodoprávním úřadem budou zjišťovat viníka. „Musí dojít k odstranění stavebního odpadu,“ sdělila Vlčková.

Společně s odvozem stavební suti a vrácením původního tvaru koryta viníka čeká i pokuta. „Odhalení pachatele bude složité a dlouhé. Ale pokud se podaří někomu prokázat, že tam stavební odpad navezl, hrozí mu v případě, že půjde o fyzickou osobu, sankce až sto tisíc korun. Pokud půjde o právnickou osobu, je pokuta do dvou milionů korun,“ nastínil vedoucí Správy CHKO Poodří Kletenský.

Poodří je unikátní mokřadní krajinou, jíž se nespoutaný tok Odry vine v nesčetných meandrech jako had. Voda se volně rozlévá do okolí a zaplavuje louky i lesy.

Poničený břeh Odry leží mezi Lesním mlýnem v Bernarticích nad Odrou a Suchdolem nad Odrou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

