Odpadků je v Jeseníkách méně, nepořádek zůstává hlavně po pejskařích

Podél turistických tras po nich totiž ve velkém nacházejí sáčky s psími exkrementy.

Těm ochránci zanechali vzkaz. „Pokud váš pes vykoná v přírodě potřebu, nesbírejte to do sáčku a nenechávejte to u stezky. Zde nejste ve městě, nejsou zde odpadkové koše, odkud se tento odpad vozí někam do spalovny. Bobek zabalený do sáčku se v přírodě opravdu sám nerozloží,“ uvedli ochranáři na sociální síti.

„Odpadky v jednotlivých oblastech Jeseníků uklízíme po zimě. I v zimě je tady poměrně vysoká návštěvnost a po úbytku sněhu se vše odkryje,“ uvedl terénní pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Pavel Jurka.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny hory uklízejí s dobrovolnými strážci přírody.

„Množství odpadků se rapidně snižuje. Zatímco v roce 2021 jsme jen v okolí Pradědu naplnili pytle o celkovém objemu zhruba 400 litrů, letos to byla polovina,“ popsal Jurka.

Dodal, že rekordní množství odpadků, nejčastěji plastových obalů od potravin a nápojů a použitých papírových kapesníků, v Jeseníkách přinesly zejména covidové roky.

Nelegální ohniště

Nyní odpadu znatelně ubylo především v hůře dostupných lokalitách, kam se výletníci neznalí hor tak často nedostanou.

„Dobrovolní strážci přírody uklidili v dubnu odpadky na území národní přírodní rezervace Rešovské vodopády v Jeseníkách. Z akce si odnesli několik poznatků. Především, že množství odpadu se rapidně snižuje,“ napsali v dubnu ochranáři na sociální síti.

Likvidovali také nelegální ohniště. „Připomínáme, že na lesních pozemcích je zákaz rozdělávání ohně.“

Jinak ovšem hlásí spokojenost. „Například na Králický Sněžník nevede žádná lanovka ani pohodlná cesta a letos nám tam na úklid stačil jeden padesátilitrový pytel,“ uvedl Jurka.

Novým fenoménem se však staly psí výkaly v sáčku, ležící u turistických tras.

„Těch jsme jen mezi Ovčárnou a Pradědem posbírali přes třicet,“ poznamenal Jurka. Lidé mají návyk sbírat exkrementy svých psů zažitý z měst, jenže v přírodě odpadkové koše, do kterých by sáček vyhodili, nejsou.

„Nesou jej několik kilometrů v ruce, a pak sáček zastrčí někam ke stezce. Lejno zabalené v mikrotenu se ale v přírodě jen tak nerozloží. Místo několika týdnů tam zůstane desítky let,“ vysvětlil Jurka.

Ochránci přírody majitelům psů doporučují nechat sáček v kapse a exkrement třeba klackem odstranit mimo turistickou stezku.