Cévní náhrada z hovězí tepny. Unikátní operace dala pacientovi novou naději

K čištění krve na dialyzačním přístroji potřebují pacienti spolehlivý cévní přístup. Lékaři jim proto vytvářejí speciální cévní spojení, takzvaný arteriovenózní píštěl. Ideální je použít pacientovy vlastní žíly. Pokud selžou, jsou na řadě plastové umělé náhrady. Pokud zklamou i ony, dostává se léčba do slepé uličky.
Což byl i případ zmíněného muže z Ostravy. Vítkovická nemocnice se proto rozhodla investovat do metody využívající speciálně upravenou přírodní hovězí cévu.
„Nová céva se také rychleji vhojí. K hemodialýze – čištění krve – se může začít bezpečně využívat již za necelé dva týdny od operace.“