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Cévní náhrada z hovězí tepny. Unikátní operace dala pacientovi novou naději

Martin Pjentak
  13:23

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Operatérka Monika Medřická z Vaskulárního centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Zdejší chirurgové pod jejím vedením úspěšně voperovali pacientovi se závažným onemocněním ledvin unikátní biologickou cévní náhradu z hovězí tkáně. Speciálně upravený bovinní štěp výrazně snižuje riziko infekcí či krevních sraženin a umožňuje pacientovi bezpečně zahájit dialýzu už během dvou týdnů od zákroku. | foto: Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Zákrok, který dosud v Česku nemá obdoby, se v pondělí podařil chirurgům vítkovické nemocnice. Jako první v republice voperovali pacientovi se závažným onemocněním ledvin biologickou cévní náhradu z hovězí tepny. Pro osmapadesátiletého muže z Ostravy to byla poslední možnost, jak udržet funkční cévní přístup nezbytný k pravidelné hemodialýze, na níž závisí jeho život.

K čištění krve na dialyzačním přístroji potřebují pacienti spolehlivý cévní přístup. Lékaři jim proto vytvářejí speciální cévní spojení, takzvaný arteriovenózní píštěl. Ideální je použít pacientovy vlastní žíly. Pokud selžou, jsou na řadě plastové umělé náhrady. Pokud zklamou i ony, dostává se léčba do slepé uličky.

Což byl i případ zmíněného muže z Ostravy. Vítkovická nemocnice se proto rozhodla investovat do metody využívající speciálně upravenou přírodní hovězí cévu.

„Nová céva se také rychleji vhojí. K hemodialýze – čištění krve – se může začít bezpečně využívat již za necelé dva týdny od operace.“

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Cévní náhrada z hovězí tepny. Unikátní operace dala pacientovi novou naději

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Operatérka Monika Medřická z Vaskulárního centra Nemocnice AGEL...

Zákrok, který dosud v Česku nemá obdoby, se v pondělí podařil chirurgům vítkovické nemocnice. Jako první v republice voperovali pacientovi se závažným onemocněním ledvin biologickou cévní náhradu...

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