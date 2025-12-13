Lidé plní vánoční přání dětem na Ruskem napadené Ukrajině

Dalibor Maňas
  7:13
Diecézní charita ostravsko-opavská již devátým rokem rozdává dětem z válečných a chudých oblastí Ukrajiny mikulášské balíčky. Projekt, který začal v Doněcké oblasti, už pomáhá i dětem ze Žytomyrské a Zakarpatské oblasti.
Diecézní charita ostravsko-opavská uspořádala speciální Mikulášskou nadílku, která plní přání dětí na Ruskem napadené Ukrajině. | foto: Diecézní charitaostravsko-opavská

Letos si děti přejí například jízdní kolo, zimní kabát nebo fotbalový míč. „Dárci mohou jejich přání splnit,“ uvedl Ondřej Elbel, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského.

První balíčky putovaly dětem z Doněcké oblasti, které žily ve frontových vesnicích bez elektřiny, pitné vody, často schované ve sklepích v roce 2016.

„Od té doby Mikuláš přináší radost dětem z těchto míst každým rokem a postupně se rozšířil i na děti z velmi chudých rodin,“ popsal mluvčí.

Diecézní charita ostravsko-opavská uspořádala speciální Mikulášskou nadílku, která plní přání dětí na Ruskem napadené Ukrajině.

„Minulý rok dárci přispěli na nadílku 349 483 korun a prostřednictvím těchto finančních prostředků jsme mohli splnit přání všem 51 dětem z mikulášské databáze a obdarovat další děti, celkem jsme udělali radost 126 potřebným dětem,“ řekl Miroslav Hodeček, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které působí pod diecézní Charitou a projekt zaštiťuje.

„Za celou dobu trvání projektu se s podporou dárců podařilo obdarovat více než tisícovku dětí,“ vypočítal Hodeček.

Zapojit se můžete do 25. prosince

Vyberte si konkrétní přání dětí na webu adoptujsi.cz a pošlete částku na jeho splnění.
Kontakt: +420 737 595 837, veronika.cabala@dchoo.charita.cz

Přispějte na transparentní účet: č. ú.: 2800779701/2010, VS 999, nebo darujte prostřednictvím QR kódu nebo portálu darujme.cz.

Letos je v hlavním seznamu padesáti konkrétních přání třeba jízdní kolo, zimní kabát, lego či fotbalový míč.

„Všechny děti jsou velmi potřebné: některé jsou sirotci, jiné nezažily nic než válku, další vyrůstají v neúplných rodinách pod hranicí chudoby,“ uvedla koordinátorka projektů na Ukrajině Veronika Hodečková.

Dárky nakoupí a zabalí partnerské organizace přímo na Ukrajině, čímž se sníží náklady na dopravu a podpoří místní ekonomika.

„V Doněcké oblasti Mikuláše zajistí Charita Mariupol (aktuálně působící ze Záporoží), v Žytomyrské oblasti dobrovolníci z Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny a v Zakarpatské oblasti Charita Tjačiv,“ vyjmenoval mluvčí biskupství.

