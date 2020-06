Města na Karvinsku se stále přou o třídírnu odpadu na okraji Havířova

„Projekt bude zpracovávat směsné komunální odpady, separované komunální odpady, jako jsou papír a plast, a vybrané složky velkoobjemových komunálních odpadů, například nábytek, okna a podobně,“ přiblížila Michaela Adamcová, mluvčí havířovského magistrátu.

„Cílem je vybudovat moderní centrum, které umožní zapojeným městům a obcím dlouhodobě řešit problematiku komunálních odpadů nejen v souladu s legislativou, ale také s maximální možnou mírou materiálového nebo energetického využití těchto odpadů,“ podotkl ředitel společnosti Cevyko Václav Zyder.

Akcie společnosti Cevyko, která má třídírnu stavět i provozovat, vlastní vedle havířovského magistrátu také společnost Asompo – firma zajišťující zpracování komunálního odpadu a vlastněná obcemi na Novojičínsku, a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem z Orlové.

Další velká města z karvinského okresu, tedy Karviná nebo Bohumín, ovšem chybí.

Karviná vstup neodmítá

A co víc, některá města na Karvinsku se o budoucnost zpracování odpadu otevřeně přou. Například Karviná preferuje konkurenční projekt, v něm se navíc majetkově paradoxně angažuje i Havířov.

„Dění kolem společnosti Cevyko sledujeme, ale zatím o vstupu do této společnosti neuvažujeme,“ konstatoval náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk. „Navíc se objevil další projekt, který připravuje společnost Depos. Ta se ukládání odpadů v regionu věnuje dlouhodobě a Karviná je jedním z jejich akcionářů.“

Úplně ale Karvinští zapojení do projektu Cevyko zatím neodmítají. „Nevylučujeme, že se v budoucnu k projektu Havířova připojíme,“ sdělil Raszyk.

Projekty jen dva a půl kilometru od sebe

Akcionářem společnosti Depos je, jak již bylo uvedeno, rovněž Havířov. Podle Martina Poláška, předsedy představenstva firmy Depos, založil Havířov svou společnost na zpracování odpadu jen proto, aby měl ve firmě ve výsledku silnější slovo.

„Havířov si dělá ‚trucpodnik‘ na zelené louce, který bude předražený,“ tvrdí Martin Polášek. „My máme pozemky i know-how. Podle mě je důvodem založení společnosti Cevyko pocit Havířovských, že chtějí řídit zeměkouli. V Deposu byli jedněmi z mnoha, tady by to mohli řídit. Chtěli jsme s nimi diskutovat, ale z jejich strany nebyl zájem,“ uvedl Polášek.

Obě firmy, tedy stávající areál společnosti Depos v Horní Suché a někdejší areál Dolu Dukla, kde by měla stát třídírna Cevyko, dělí vzdušnou čarou pouze 2,5 kilometru. „Dvě takové firmy se tady neuživí. Byla by jen otázka, kdo by udělal větší ztrátu. Oni žijou v nějaké virtuální rovině, že budou v zisku, ale tak to nefunguje,“ řekl Polášek.

„Dokud nebudou zákony, nemá cenu stavět“

„Musíme se starat o nakládání s odpadem do budoucna,“ oponuje výhradám havířovský primátor Josef Bělica. „Nemáme možnost ovlivňovat dění v Deposu, navíc nemáme žádnou seriozní informaci o tom, že by něco podobného měli připraveno. Proto jsme hledali jinou cestu. Jsou za námi čtyři roky příprav, máme konkrétní projekt.“

Že by firma nebyla připravena na chystanou změnu zákona o skladování, ale Martin Polášek odmítá. „Máme několik alternativ, jak dále, ale dokud nebudou schváleny patřičné zákony, nemá cenu stavět,“ prohlásil.

Ve výsledku by se ale města na Karvinsku na nějakém způsobu řešení zpracování odpadů dohodnout měla. Ročně se v okrese vyprodukuje zhruba 60 tisíc tun komunálního odpadu, který již brzy nepůjde jen vysypávat na skládce.