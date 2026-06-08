Jelínková podle nepravomocného verdiktu nabízela lidem zprostředkování zájezdů, přijala peníze, ale žádné služby neobjednala. Jméno Jelínkové figuruje i v kauze zkrachovalé cestovní kanceláře Diamond Travel. Tento případ řeší Městský soud v Praze.
Kromě pobytu ve vězení soud Jelínkové uložil zákaz činnosti na sedm let. Rozsudek ještě není pravomocný.
„Státní zástupkyně si ponechala lhůtu. Obžalovaná se na místě odvolala,“ uvedl soudce Lukáš Delong. Podle něj byla obhajoba Jelínkové postavena na tom, že o ničem nevěděla a za nic nemohla.
Vinu podle Jelínkové nesou bývalý jednatel a zaměstnankyně agentury. „Dokazováním se prokázalo, že jde o lichou obhajobu. Naopak jiné důkazy prokázaly, že obžalovaná stála v čele celého systému,“ uvedl Delong.
„Já nic. To konkurence a jednatel“
Jelínková odmítá vinu v obou kauzách. Před soudem uvedla, že případ Diamond Travel souvisí s konkurenčním bojem a konkurencí, která se rozhodla její firmu zlikvidovat.
V případě cestovní agentury Ambiera zase tvrdí, že plnila pouze roli operátorky, která klientům popisovala vybraná místa. Zaměstnat se nechala kvůli svým znalostem exotických destinací. Odmítla, že by někoho podvedla. Na vině je podle ní jednatel firmy, který ale stíhán není.
Podle státní zástupkyně Barbory Zajícové sice Jelínková oficiálně ve vedení firmy nefigurovala, cestovní agenturu ale výhradně řídila přímo ona.
Nabízela zprostředkování zahraničních zájezdů u partnerských cestovních kanceláří. Za tímto účelem požadovala od klientů zálohy, ale služby ve většině případů vůbec neobjednala, případně učiněné objednávky stornovala.
Druhou kauzu Jelínkové řeší Městský soud v Praze. Jde o obžalobu pro podobné jednání, kdy vystupovala jako jednatelka cestovní agentury Diamond Travel. V případě Diamond Travel klienty podle obžaloby podváděla v letech 2011 až 2016. V kauze u ostravského soudu šlo o období let 2018 až 2020.