Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na exotiku se těšili marně. Žena z cestovky obrala klienty o miliony, dostala šest let

Autor: ,
  15:55
Na šest let do vězení poslal Krajský soud v Ostravě Renatu Jelínkovou, která podle rozsudku jako zástupkyně cestovní agentury Ambiera podvedla osmdesát klientů. Zájemce o zájezdy připravila o téměř 6,5 milionu korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Jelínková podle nepravomocného verdiktu nabízela lidem zprostředkování zájezdů, přijala peníze, ale žádné služby neobjednala. Jméno Jelínkové figuruje i v kauze zkrachovalé cestovní kanceláře Diamond Travel. Tento případ řeší Městský soud v Praze.

Kromě pobytu ve vězení soud Jelínkové uložil zákaz činnosti na sedm let. Rozsudek ještě není pravomocný.

„Státní zástupkyně si ponechala lhůtu. Obžalovaná se na místě odvolala,“ uvedl soudce Lukáš Delong. Podle něj byla obhajoba Jelínkové postavena na tom, že o ničem nevěděla a za nic nemohla.

Vinu podle Jelínkové nesou bývalý jednatel a zaměstnankyně agentury. „Dokazováním se prokázalo, že jde o lichou obhajobu. Naopak jiné důkazy prokázaly, že obžalovaná stála v čele celého systému,“ uvedl Delong.

„Já nic. To konkurence a jednatel“

Jelínková odmítá vinu v obou kauzách. Před soudem uvedla, že případ Diamond Travel souvisí s konkurenčním bojem a konkurencí, která se rozhodla její firmu zlikvidovat.

V případě cestovní agentury Ambiera zase tvrdí, že plnila pouze roli operátorky, která klientům popisovala vybraná místa. Zaměstnat se nechala kvůli svým znalostem exotických destinací. Odmítla, že by někoho podvedla. Na vině je podle ní jednatel firmy, který ale stíhán není.

Podle státní zástupkyně Barbory Zajícové sice Jelínková oficiálně ve vedení firmy nefigurovala, cestovní agenturu ale výhradně řídila přímo ona.

Nabízela zprostředkování zahraničních zájezdů u partnerských cestovních kanceláří. Za tímto účelem požadovala od klientů zálohy, ale služby ve většině případů vůbec neobjednala, případně učiněné objednávky stornovala.

Druhou kauzu Jelínkové řeší Městský soud v Praze. Jde o obžalobu pro podobné jednání, kdy vystupovala jako jednatelka cestovní agentury Diamond Travel. V případě Diamond Travel klienty podle obžaloby podváděla v letech 2011 až 2016. V kauze u ostravského soudu šlo o období let 2018 až 2020.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V 30 letech zemřel Adam Matýsek, bubeník kapel Nebe a Kofe-in

Adam Matýsek, bubeník skupiny Nebe

Zemřel Adam Matýsek, bubeník dnes již nefunkční havířovské skupiny Nebe a taktéž kapely Kofe-in z Opavy. Vyučoval také na Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Hudebníkovi...

Samosběr jahod v Moravskoslezském kraji letos nabízí jediná farma. Začíná v sobotu

O samosběr jahod na farmě Lička v Sedlnicích je každoročně značný zájem.

Už tuto sobotu mohou zájemci vyrazit na první samosběr jahod v Moravskoslezském kraji. Letos jej v regionu nabízí pouze farma Lička v Sedlnicích na Novojičínsku. Minimálně ze začátku sezony budou...

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

Za minutu jedenáct set fidorek. V Opavě spustili novou linku za 1,3 miliardy

Společnost Mondelez spustila v Opavě do provozu výrobní linku za 1,3 miliardy...

Stovku nových pracovních míst a zdvojnásobení výroby si slibují od spuštění nové výrobní linky v opavském závodě společnosti Mondelez International. Firma dříve známá pod značkou Opavia do jejího...

Z ostravské zoo utekl lemur. Nechytat, nekrmit, nesahat, je nebezpečný, varují

Obdivovat můžete i rodinku lemurů kata. Nejmenší mláďata uvidíte, jak se vozí...

Ostravská zoo postrádá lemura. Z expozice utekl jeden z nově přivezených samců lemura kata. Zoo o tom informovala na svém facebooku a žádá o pomoc veřejnost. Exotické zvíře se však lidé nemají...

Na exotiku se těšili marně. Žena z cestovky obrala klienty o miliony, dostala šest let

Krajský soud v Ostravě. (ilustrační snímek)

Na šest let do vězení poslal Krajský soud v Ostravě Renatu Jelínkovou, která podle rozsudku jako zástupkyně cestovní agentury Ambiera podvedla osmdesát klientů. Zájemce o zájezdy připravila o téměř...

8. června 2026  15:55

Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy začne v roce 2032, Poláci jsou napřed

ilustrační snímek

Pouhých čtyřicet minut má po dostavění vysokorychlostní trati trvat cesta vlakem z Ostravy do polských Katovic. Pro obě města by to mohlo znamenat výraznou ekonomickou vzpruhu. Po dálnici jsou od...

8. června 2026  15:27

Uprchlého lemura chytili, když se ládoval třešněmi. Opatření zoo dalšímu útěku zabrání

Lemuří notorický útěkář z ostravské zoologické zahrady. (8. června 2026)

Uprchlý samec lemura kata je zpět v ostravské zoologické zahradě. Dopaden byl v neděli večer na zahradě domu vzdáleného několik stovek metrů od zoo. Zvíře zjevně ve volné přírodě netrpělo, protože od...

8. června 2026  13:17

Z Baníku do Sparty ho hnal špatný vzduch. Petr Slaný o titulu i nutném přestupu

Petr Slaný, někdejší útočník Baníku Ostrava

Být v Ostravě v sedmdesátých letech minulého století lepší ovzduší, nikdy by fotbalista Petr Slaný z Baníku neodešel. S mužstvem pro klub vybojoval v roce 1976 historicky první mistrovský titul, leč...

8. června 2026  11:51

Likvidujte vlčí bob, vyzývají ochránci v Krnově. Lupina se šíří podhůřím Jeseníků

Na Kabátově kopci u Krnova se objevily tabule vyzývají k likvidaci vlčího bobu ...

Trhají rostliny, vyrývají kořeny a o pomoc žádají i veřejnost. Ochránci přírody na krnovském Kabátově kopci systematicky likvidují invazivní lupinu mnoholistou. Takzvaný vlčí bob se rychle šíří...

8. června 2026  10:24

Třetí pokus. Kramný, který zabil manželku a dceru, opět žádá o obnovu řízení

Justiční stráž vede Petra Kramného, který si odpykává trest za vraždu manželky...

Petr Kramný, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal potřetí Krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. Návrh na obnovu podal sám...

8. června 2026  10:04

Otevřeno. Sousedská lávka přes řeku Olši propojila dvě města i země

Je otevřeno! Součástí slavnostního aktu bylo i vystoupení tamních dětí. (6....

Sousedská lávka přes řeku Olši mezi Karvinou a polským Hażlachem je průchozí. Nové přeshraniční spojení pro pěší a cyklisty navazuje na cyklostezky na české i polské straně a stalo se součástí širší...

8. června 2026  7:04

Jsme region, který rozsvítil auta, říká Libor Dobeš z automobilového klastru

Ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Libor Dobeš (1. června 2026)

Je velkým fanouškem autoprůmyslu i Baníku Ostrava. Ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Libor Dobeš se ve svém oboru pohybuje už od osmdesátých let minulého století.

7. června 2026  16:55

Venkovské obchůdky zachraňují nejen dotace. Bodují i automatizované prodejny

Moravskoslezský kraj opět využil možnost podpořit dotací fungování venkovských...

Udržet v malých obcích prodejny potravin má pomoci dotační program Obchůdek 2021+, v němž letos Moravskoslezský kraj nabízí téměř čtyři miliony korun. Na jeden obchod lze získat až 130 tisíc korun....

7. června 2026  7:34

Naši umělci nás nenechají stárnout, líčí ostravští fotografové provozující galerii

Fotografové a kurátoři Martin Popelář (vpravo) a Roman Polášek ve své Galerii...

Už pětadvacet let působí dvojice fotografů a kurátorů Roman Polášek a Martin Popelář v ostravské Fotografické galerii Fiducia. Na ploše šedesát metrů čtverečních představují práce výrazných osobností...

6. června 2026  17:20

Muž podezřelý z vraždy sousedky v Havířově zemřel na psychiatrii. Případ odloží

Policejní auto

Čtyřiačtyřicetiletý muž podezřelý ze sobotní vraždy o dvacet let starší sousedky v Havířově na Karvinsku zemřel ve čtvrtek v psychiatrické léčebně. Podle pitvy se jednalo o přirozené úmrtí. Policie...

6. června 2026  10:25

Horské svahy kolem Pradědu zachraňuje stovka ovcí, doplní je koně a skot

V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100...

Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční...

6. června 2026  6:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.