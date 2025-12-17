Těšínské divadlo v nové kráse, za 150 milionů korun se rok a půl opravovalo

Jako šílenství označil dobu od podání žádosti o dotaci, přes tvorbu projektu, schvalovací procesy, stavbu až po otevření ředitel Těšínského divadla Petr Kracik. „V roce 2023 jsme podávali žádost a ani jsme snad nedoufali v úspěch. A pak už to byl velký tlak vše stihnout. Ale jinak to nešlo,“ konstatoval ředitel.
Na nákladech takřka 140 milionů korun se 111 miliony podílela evropská dotace. Zbytek uhradilo hejtmanství. Ostatně i kraj coby vlastník divadla je v rámci regionu ojedinělý.
Zajímavosti Těšínského divadla
Jediné profesionální české divadlo, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou různých jazycích – češtině a polštině.
V kraji jediné divadlo, jehož vlastníkem je kraj.
Architektem divadelní budovy byl na přelomu 50. a 60. let Zdeněk Vávra, otec známého herce a architekta Davida Vávry.
Součástí divadelního objektu je i knihovna a amatérská hvězdárna.
„Těšínské divadlo má pro kraj mimořádný význam. Je centrem česko-polské kulturní výměny a místem, kde se přirozeně propojují obě kultury. Revitalizované divadlo i nově otevřené Těšínské divadelní a kulturní centrum představují obrovský přínos pro region i celé Česko,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek.
Jeviště z olšového dřeva
Obnova divadla zahrnula rozsáhlé úpravy zázemí pro herce, techniky i návštěvníky. Dělníci při ní opravili chodby, šatny, původní historická světla i prvky ve foyer, jejichž barevnost byla sladěna s originální podobou budovy.
„V interiéru jsme zachovali umělecké prvky z období původní výstavby. Jejich autorem je Zdeněk Vávra, otec architekta a herce Davida Vávry, se kterým jsme rekonstrukci detailně konzultovali,“ uvedl za architektonický tým Zdeněk Miček.
Velkou proměnou prošlo samotné jeviště a hlediště. Nová divadelní prkna jsou z olšového dřeva. „Jeviště a hlediště dnes působí svěže a moderně. Změnila se akustika, technické možnosti a celkový komfort pro diváky i umělecké soubory. Chtěli jsme vytvořit prostředí, které je stabilní, kvalitní a dlouhodobě udržitelné,“ dodal Kracik.
V Těšíně hráli Fialová, Poloczek i Somr
Kapacita hlavního sálu je nyní 353 míst a přibyla v něm čtyři místa pro hendikepované návštěvníky.
Jedním z největších přínosů revitalizace je podle mluvčí divadla Zuzany Martinčík Glacové vznik Těšínského divadelního a kulturního centra. To nabídne workshopy, koncerty, edukační programy, komunitní aktivity i tvůrčí dílny. Součástí je také obnovená hvězdárna s novou letní terasou s výhledem na Lysou horu.
Těšínské divadlo v Českém Těšíně vzniklo v roce 1945. První českou scénu o šest let později doplnila polská. Loutková scéna Bajka je součástí divadla od roku 2008.
Momentálně je Těšínské divadlo jediným profesionálním českým divadlem, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou různých jazycích. To souvisí se silnou polskou menšinou na Těšínsku. Divadlem prošlo mnoho hereckých osobností jako Květa Fialová, Bořivoj Navrátil, Bronislav Poloczek či Josef Somr.