Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Muž policistům vyhrožoval slovně i nožem a ti následně násilně vnikli do bytu. Muž nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostředků a na policisty útočil. „Policisté užili taser, k eliminaci útočníka ale nedošlo.
Při opakovaném útoku na policistu, kterého muž zranil na více místech, použil druhý policista proti útočníkovi několika výstřely střelnou zbraň. Muž zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl,“ řekla Štětínská. Zraněný policista skončil na ošetření v nemocnici. Policisté na místě zajistili dva nože.
|
Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat
V letošním roce po zásahu policistů zemřel muž, který 27. února v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. Policisté proti němu použili taser a střelnou zbraň. O týden později pak policisté v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem.
Muž později v nemocnici zemřel. Koncem dubna jihočeská policie postřelila útočníka, který v bytě v Třeboni ohrožoval nožem svoji známou. Postřelený muž v nemocnici zemřel. Koncem července zastřelil zasahující policista v Ivančicích na Brněnsku agresivního muže, který předtím nožem zranil tři lidi, včetně záchranáře a policisty.
|
Chodce za tmy srazilo auto, policie shání svědky tragédie i záznamy z kamer
V srpnu policie postřelila v pražských Ďáblicích muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Muž po převozu do nemocnice zemřel.