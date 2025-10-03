Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem se zabývá odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Muž policistům vyhrožoval slovně i nožem a ti následně násilně vnikli do bytu. Muž nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostředků a na policisty útočil. „Policisté užili taser, k eliminaci útočníka ale nedošlo.

Při opakovaném útoku na policistu, kterého muž zranil na více místech, použil druhý policista proti útočníkovi několika výstřely střelnou zbraň. Muž zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl,“ řekla Štětínská. Zraněný policista skončil na ošetření v nemocnici. Policisté na místě zajistili dva nože.

V letošním roce po zásahu policistů zemřel muž, který 27. února v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. Policisté proti němu použili taser a střelnou zbraň. O týden později pak policisté v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem.

Muž později v nemocnici zemřel. Koncem dubna jihočeská policie postřelila útočníka, který v bytě v Třeboni ohrožoval nožem svoji známou. Postřelený muž v nemocnici zemřel. Koncem července zastřelil zasahující policista v Ivančicích na Brněnsku agresivního muže, který předtím nožem zranil tři lidi, včetně záchranáře a policisty.

V srpnu policie postřelila v pražských Ďáblicích muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Muž po převozu do nemocnice zemřel.

